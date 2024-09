Il sindacato dei datori di lavoro critica Heil per aver sostenuto un aumento dei salari minimi

Il governo tedesco deve adottare prontamente la linea guida del minimo salariale dell'UE. Secondo il ministro del Lavoro Heil, il minimo salariale dovrebbe aumentare a circa 14-15 euro all'ora. Questa posizione infuria Kampeter, rappresentante degli imprenditori, che minaccia di ostacolare la cooperazione all'interno del comitato responsabile a causa di questa richiesta.

Gli imprenditori accusano Heil di distorcere i fatti nella discussione riguardante il minimo salariale obbligatorio. Questo è stato innescato da una lettera in cui Heil ha suggerito che la Commissione per il minimo salariale dovrebbe rapidamente aumentare il minimo salariale tedesco al 60% del livello medio dei salari, che si traduce in circa 15 euro all'ora. "Il nostro standard nazionale, stabilito per legge, è la progressione dei salari collettivamente concordati", ha detto Kampeter, CEO dell'Associazione federale degli imprenditori tedeschi (BDA), al "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Kampeter ha criticato Heil, dicendo che se intenzionalmente ignora questo standard, sta manipolando la situazione. Kampeter si riferisce al testo della direttiva dell'UE, che suggerisce che gli Stati membri dovrebbero valutare l'adeguatezza dei salari minimi statali utilizzando i valori di riferimento. Questi valori di riferimento possono includere criteri come il 60% del salario medio e/o i valori di riferimento stabiliti a livello nazionale.

A causa di questo nuovo disaccordo, gli imprenditori ora considerano il ritiro dalla commissione: Kampeter ha confermato che questa è una considerazione giustificabile. "Ne discuteremo presto nelle nostre organizzazioni", ha detto.

Heil ritiene che la regolamentazione dell'UE porterà a un minimo salariale di 15 euro per i dipendenti in Germania nei prossimi due anni. Il minimo salariale attuale è di 12,41 euro all'ora lordi e aumenterà a 12,82 euro il 1° gennaio 2025, rispettando le decisioni precedenti. A partire dal 2026, il minimo salariale sarebbe tra 14 e 15 euro, secondo le recenti dichiarazioni di Heil.

Nella sua lettera alla Commissione per il minimo salariale, Heil ha affermato che i nuovi requisiti dell'UE sono soddisfatti se il comitato considera la decisione per un minimo salariale del 60% del salario medio. La direttiva sul minimo salariale dell'UE deve essere implementata nella legge nazionale entro il 15 novembre.

