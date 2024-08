Il sincero appello di Manuel Neuer alla squadra di calcio tedesca

Dopo il suo addio alla nazionale, Manuel Neuer chiude un capitolo importante. Spiega le ragioni della sua decisione in una lettera commovente.

Manuel Neuer, il famoso portiere tedesco di calcio, ha scritto una lettera intima ai suoi follower dopo il suo ritiro dalla nazionale sul sito web "The Players' Tribune". Di solito riservato sulla sua vita privata, Neuer spiega: "Non lo faccio spesso, sono piuttosto riservato". Tuttavia, sentendo il bisogno di condividere di più di un semplice post su Instagram dopo aver annunciato la sua decisione di appendere i guanti della DFB, ha sentito l'esigenza di approfondire il significato che la Germania e il calcio hanno nella sua vita.

Neuer, ora 38enne e vincitore del Mondiale 2014, la sua lettera è piena di riflessioni commoventi sui mesi successivi al suo infortunio alla gamba, il suo ritorno trionfale in campo e la sua partecipazione al torneo Euro in casa. "Essere selezionato per far parte della squadra per il torneo è stato uno dei momenti più orgogliosi della mia vita", scrive, definendolo un "piccolo miracolo" che ha toccato il suo cuore. Mercoledì, ha annunciato ufficialmente la sua decisione di ritirarsi dopo 124 partite internazionali.

Dopo il torneo, Neuer ha provato un'ondata di emozioni positive durante le vacanze. "La parte emotiva di me voleva continuare", scrive. Tuttavia, se avesse perseverato, sarebbe stato con l'obiettivo di partecipare al Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. A quell'evento, avrebbe avuto 40 anni. "Mi sento fantastico nel mio corpo in questo momento, ma nessuno può prevedere il futuro", riconosce Neuer. Dopo diverse discussioni con amici e familiari, ha capito: "È il momento giusto".

Con questa decisione, Neuer può ora dedicarsi completamente al Bayern Monaco. "A 38 anni, ho ancora questo entusiasmo infantile per il gioco. Se vedo una palla a venti metri di distanza, devo solo correre e interagire con essa, che sia per liberarla, per un colpo di testa... qualcosa", scrive Neuer. Promette che appenderà i suoi guanti solo quando la passione non brucerà più dentro di lui. Neuer conclude con un ringraziamento commosso ai suoi sostenitori: "Grazie per tutto. Il vostro portiere - Manu".

Neuer, nonostante la sua passione per il calcio con il Bayern Monaco, ha deciso di non partecipare al Mondiale 2026 a causa della sua età, esprimendo: "Non voglio giocare a calcio senza la stessa intensità e amore che ho sempre avuto per il gioco". Dopo aver annunciato il suo ritiro dalla nazionale, Manuel Neuer ha espresso la sua gratitudine ai suoi fan, dicendo: "Voglio ringraziare ogni singolo

