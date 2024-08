- Il silenzio potrebbe mettere a repentaglio il percorso di Trump alla Casa Bianca.

Il candidato alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti Donald Trump ha richiesto un rinvio nell'annuncio della sua eventuale condanna nel caso di New York sul denaro per tacere fino dopo le elezioni di novembre. Il suo avvocato, Todd Blanche, ha argomentato in una lettera al giudice Juan Merchan il 14 settembre che non c'è "nessuna base per la fretta continua" nel caso. La data della sentenza è attualmente fissata al 18 settembre.

Blanche ha aggiunto nella sua lettera che l'unica ragione per la fretta potrebbe essere "tentativi smascherati di interferire con le elezioni". Anche se non ha elaborato, la formulazione implica un'accusa che una sentenza meno di due mesi prima delle elezioni sarebbe un tentativo di influenzare il voto.

Gli avvocati di Trump hanno già tentato, senza successo, di rimuovere il giudice Merchan dal caso a causa di presunti pregiudizi. Hanno citato il fatto che la figlia di Merchan lavora per un'organizzazione con legami con il Partito Democratico del presidente Joe Biden e della candidata alla vicepresidenza Kamala Harris.

Gli avvocati tentano di tutto per evitare la condanna

Trump è stato dichiarato colpevole da una giuria il 30 maggio su tutte le 34 accuse di falsificazione di atti commerciali per nascondere un pagamento del 2016 alla campagna elettorale alla pornostar Stormy Daniels. A 78 anni, è il primo ex presidente degli Stati Uniti a essere condannato per un reato.

La sentenza è ora nelle mani del giudice Merchan. Tuttavia, gli avvocati di Trump hanno presentato una mozione a luglio per annullare la sentenza di colpevolezza e l'intero processo, sostenendo una decisione della Corte Suprema di luglio che ha concesso a Trump l'immunità parziale dalla persecuzione penale in quanto ex presidente.

Probabile la libertà vigilata o una multa

Merchan ha inizialmente fissato la sentenza per l'11 luglio, ma l'ha posticipata al 18 settembre dopo la decisione della Corte Suprema sull'immunità. Un'udienza sulla mozione di Trump per annullare il processo è prevista per il 16 settembre. Merchan ha fissato la data della sentenza in base alla decisione su questa mozione, affermando che si terrà "se ancora necessario".

Se la sentenza di colpevolezza viene confermata, gli esperti prevedono che Trump riceverà probabilmente la libertà vigilata o una multa, poiché il reato non è violento e si tratta della sua prima condanna penale.

Trump ha anche dichiarato che farà appello alla sentenza, il che prolungherà ulteriormente il caso.

La vicenda del denaro per tacere non è l'unico processo legale di Trump

Trump ha costantemente adottato una strategia di ritardo nei suoi processi legali, che finora è stata in gran parte efficace.

Oltre al caso del denaro per tacere, l'ex presidente sta attualmente affrontando due altre accuse penali legate ai suoi sforzi per rovesciare i risultati delle elezioni del 2020 contro Biden. Le date di inizio di questi processi sono sconosciute.

Un altro processo penale riguardante la rimozione di documenti governativi classificati dalla residenza di Trump in Florida è stato archiviato da un giudice federale a luglio.

La Commissione, composta da esperti legali e giudici, potrebbe dover considerare con attenzione l'argomento degli avvocati di Trump contro una sentenza affrettata, date le possibili implicazioni per l'interferenza elettorale. Nonostante la sentenza di colpevolezza, la Commissione deve decidere su una punizione appropriata, tenendo conto della libertà vigilata o di una multa, considerando che il reato non è violento e si tratta della prima condanna di Trump.

