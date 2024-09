Il signore di Saturday Night Live, Lorne Michaels, rivela le strategie satiriche del programma per le prossime elezioni politiche.

Lorne Michaels, il genio dietro la lunga serie di sketch comedy, ha dichiarato che la 50ª stagione non si discosterà dalla norma. Vede il periodo pre-elettorale di novembre come il momento perfetto per far tornare alcuni membri del cast storici a Studio 8H.

Durante un'intervista con The Hollywood Reporter pubblicata giovedì, Michaels ha espresso il desiderio di onorare questa stagione con il ritorno di membri del cast che hanno un profondo affetto per lo show, non necessariamente come ospiti, ma solo per fare delle apparizioni. Ha menzionato che questo periodo elettorale, con i suoi cinque o sei spettacoli, sarebbe un'ottima opportunità per questo.

Michaels ha confermato che Maya Rudolph riprenderà il ruolo della Vicepresidente Kamala Harris. Ha anche rivelato che Steve Martin sarà presente in questa stagione, sebbene abbia chiarito che Martin non interpreterà Tim Walz, il compagno di corsa di Harris, nonostante le richieste online.

Riguardo a chi potrebbe interpretare l'ex Presidente Donald Trump, Michaels è stato ambiguo riguardo al possibile ritorno di Alec Baldwin come imitatore di Trump, ma ha fatto capire che James Austin Johnson, che ha anche interpretato il ruolo, farà parte dello show in qualche modo.

Michaels ha riflettuto, "Trump è evoluto". Ha aggiunto, "Dovremo ridisegnarlo perché, beh, hai visto il dibattito. Il fascino dello spettacolo sta nel fatto che non puoi tornare con lo stesso spettacolo. Quindi, tutti questi personaggi devono essere rivalutati".

Michaels ha concluso dicendo, "Abbiamo gli attori per interpretarli e dovrebbe essere divertente". Ha aggiunto, "Non puoi fare una lezione all'audience, che è il nocciolo della politica moderna. Il nostro stile di satira politica è più come, 'Sì, ci sono un po' di idioti da entrambe le parti'".

"SNL" è pronto per iniziare la sua 50ª stagione il 28 settembre su NBC. "Hacks" star Jean Smart sarà l'ospite, e Jelly Roll sarà l'artista musicale.

