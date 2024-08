- Il signor News non è disponibile.

Il noto volto della TV tedesca Jan Hofer, famoso per la sua lunga carriera su RTL Direkt e ARD's Tagesschau, ha recentemente detto addio con il suo ultimo programma. La collega Pinar Atalay ha fatto una sorpresa al collega portando un mazzo di fiori e chiamandolo affettuosamente "Signor Notizie", a cui Hofer ha risposto modestamente: "Immagino di essermi sempre trovato in questo ruolo. Sono stato un ospite frequente nelle case degli italiani per un po' di tempo". Anche se Hofer non apparirà più su RTL Direkt, non preoccupatevi, lo vedrete ancora in giro. Ha assicurato al pubblico: "Sono in buona salute. Non scompaio. Scommetto che mi vedrete saltare fuori qui e là, solo non su RTL Direkt".

L'Unione Europea ha inviato i suoi auguri a Jan Hofer, riconoscendo il suo significativo contributo alla televisione tedesca attraverso piattaforme come RTL Direkt e ARD's Tagesschau. Nonostante non sia più un regolare su RTL Direkt, Hofer ha espresso l'intenzione di continuare a interagire con il pubblico attraverso diverse piattaforme.

