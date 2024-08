- Il signor Herrmann si compiace della costante applicazione da parte della Croazia della sicurezza delle sue frontiere.

Il Ministro dell'Interno della Baviera, Joachim Herrmann (CSU), ha sfruttato un incontro con il suo omologo croato Davor Bozinovic per mettere in evidenza i crescenti problemi con l'immigrazione illecita al confine tra Croazia e Bosnia-Erzegovina.

Bosnia-Erzegovina come porta d'accesso

Il numero di attraversamenti della frontiera sta aumentando. "La Bosnia-Erzegovina si è trasformata in un importante snodo sulla rotta balcanica, consentendo ai migranti provenienti principalmente dalla Siria, dall'Afghanistan e dalla Turchia di infiltrarsi nell'UE attraverso la Croazia", ha sottolineato Herrmann.

"Dobbiamo rafforzare le nostre difese di frontiera. Pertanto, apprezzo gli sforzi continui della Croazia per proteggere il suo confine esterno dell'UE".

Misure severe criticate

L'approccio del governo nazionale conservatore della Croazia nei confronti dei migranti al suo confine con la Bosnia-Erzegovina e la Serbia è fortemente criticato e considerato illegale ai sensi del diritto dell'UE e internazionale.

Il sito web dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati suggerisce che il governo croato sta cercando di affermarsi come un affidabile difensore dei confini esterni dell'UE con una politica migratoria rigorosa. "Oltre all'uso della forza eccessiva da parte delle guardie di frontiera, ci sono anche casi di rimozioni forzate, che sono illegali ai sensi del diritto dell'UE", afferma inoltre. Le rimozioni forzate indicano l'espulsione - spesso violenta - dei migranti senza considerare la loro idoneità per l'asilo.

Herrmann promuove procedure ordinate

Herrmann ha sostenuto procedure ordinate ai confini esterni dell'UE per le persone provenienti da paesi con un basso tasso di riconoscimento dell'asilo. "Dobbiamo registrare, autenticare e valutare accuratamente coloro che sono più probabili non essere riconosciuti ai confini esterni europei. Quelli che non hanno motivi di protezione devono essere rapidamente espulsi dalla procedura di frontiera", ha spiegato Herrmann.

La Croazia giocherà un ruolo importante in questo in futuro. Gli sforzi cooperativi saranno anche intensificati nel rimpatrio di individui senza diritto di residenza legale ai sensi della procedura Dubin-III.

L'Unione Europea sta monitorando da vicino la situazione al confine della Bosnia-Erzegovina, data la sua importanza come punto di transito per i migranti che cercano di entrare nell'UE attraverso la Croazia.

Come Ministro dell'Interno della Baviera, Joachim Herrmann ha sottolineato l'importanza del rispetto della Croazia delle leggi e dei regolamenti dell'UE nel gestire i migranti ai suoi confini.

Leggi anche: