Il severo avvertimento del Brasile a Musk provoca il suo arresto

Nonostante il divieto in corso, gli utenti brasiliani sono riusciti a reconnettersi temporaneamente al servizio X. Le autorità sospettano che il magnate della tecnologia Elon Musk potrebbe avere un asso nella manica. Questa falla potrebbe rivelarsi molto costosa.

Il servizio X è tornato offline in Brasile intorno alle 4 pm ora locale (UTC -3), secondo l'Associazione brasiliana dei fornitori di servizi internet. La Corte Suprema aveva emesso un avvertimento a X, un'azienda di proprietà di Musk, dicendo che avrebbe imposto una multa daily di 5 milioni di Real (circa 800.000 Euro) se avesse continuato a disobbedire agli ordini del tribunale di bloccare l'accesso per gli utenti brasiliani.

Il giudice Alexandre de Moraes aveva definito X "ribelle" e l'aveva accusata di ignorare intenzionalmente e persistentemente gli ordini del tribunale di bloccare il servizio in Brasile.

In una sorpresa del mercoledì, diversi utenti X hanno riacquistato l'accesso al servizio, che era stato bloccato a seguito di una sentenza della Corte Suprema. L'AFP ha riferito che il servizio, precedentemente noto come Twitter, era accessibile tramite reti mobili e Wi-Fi per alcuni utenti, mentre altri non riuscivano ancora ad accedervi.

X ha affermato che si è trattato semplicemente di un "evento involontario e temporaneo" e l'ha attribuito a un cambio di provider di rete. L'azienda ha anche affermato di collaborare ancora con il governo brasiliano per diventare presto disponibile in Brasile.

X sotto esame per la diffusione di informazioni fuorvianti

La Corte Suprema del Brasile ha bandito X all'inizio di settembre, citando il "disprezzo di Musk per la sovranità brasiliana e, specificamente, la magistratura". Moraes ha giustificato il divieto come mezzo per combattere la disinformazione e gli attacchi d'odio. Tuttavia, i critici del governo brasiliano di sinistra, guidato dal presidente Inácio Lula da Silva, lo accusano di censura e abuso di potere.

In passato, Moraes aveva ordinato la sospensione di diversi account X e Twitter sospettati di diffondere informazioni fuorvianti, come quelli che sostenevano l'ex presidente di destra Jair Bolsonaro, che aveva diffuso affermazioni non confermate sulle presunte vulnerabilità del sistema elettorale del paese dopo la sua sconfitta alle elezioni del 2022.

Musk ha espresso pubblicamente il suo sostegno al candidato presidenziale di destra degli Stati Uniti Donald Trump, che sostiene anche Bolsonaro. Musk pubblica spesso contenuti contro l'ideologia di sinistra sul suo account X. Secondo lui, il giudice Moraes è un "tiranno" e un "falso giudice" che "minaccia la democrazia per motivi politici" a causa del divieto.

Despite the ongoing ban and daily fines, the economy of X, a company under Elon Musk's ownership, might be benefiting from this loophole, as the service's temporary reconnection attracted attention and potential users.

The ongoing ban of X in Brazil, accused of spreading misinformation and ignoring court orders, has sparked disputes about freedom of speech and censorship in the country.

Leggi anche: