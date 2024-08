- Il settore turistico in piena espansione è soggetto a carenza di manodopera qualificata

Il settore turistico della Sassonia registra una crescita, ma non raggiunge i livelli del 2019 nel primo semestre dell'anno. Dal gennaio al giugno, circa 3,7 milioni di turisti hanno soggiornato per circa 9,2 milioni di notti. Si tratta di un miglioramento del 4,6% e del 2,6%, come ha dichiarato il Ministero del Turismo e l'Associazione Turistica dello Stato. La ministra del Turismo, Barbara Klepsch (CDU), ha commentato: "Il turismo della Sassonia ha riacquistato il suo smalto".

Numerosi ostacoli

Il presidente dell'Associazione Turistica dello Stato, Jörg Markert, ha sottolineato che i turisti sono attratti dalla Sassonia per la sua calorosa ospitalità, i paesaggi variegati e le numerose attrazioni culturali. Tuttavia, il settore turistico si scontra con diversi problemi, come i costi in aumento, la scarsa propensione a spendere nel settore dell'ospitalità e la carenza di manodopera qualificata. Questi problemi rappresentano ostacoli significativi per molte imprese.

La tendenza alla crescita dipende dalla regione. L'Alta Lusazia/Niederschlesien, la Svizzera Sassone, l'Elba e Dresda hanno registrato aumenti significativi nel numero di pernottamenti, mentre l'Erzgebirge e la regione di Chemnitz-Zwickau hanno registrato un rendimento inferiore rispetto alle statistiche del primo semestre del 2023.

L'Europeo 2022 stimola l'interesse per la Sassonia

Secondo i dati, i turisti internazionali sono stati il principale fattore di crescita. Il Campionato Europeo di Calcio UEFA potrebbe aver giocato un ruolo in questo aumento. Nel solo mese di giugno, il numero di turisti stranieri è aumentato di circa un terzo (31,9%) e il numero di pernottamenti è cresciuto del 29,5%.

I Paesi Bassi hanno registrato un aumento dell'80,2% degli arrivi di turisti, secondo i dati dell'Ufficio Statistico dello Stato. Sono stati osservati aumenti significativi anche nei turisti dalla Repubblica Ceca e dalla Croazia. Le squadre nazionali di questi tre paesi hanno giocato partite a Lipsia nel mese di giugno, attirando milioni di tifosi nella regione.

Purtroppo, i fornitori di alloggi a Lipsia non hanno goduto dei benefici previsti dal Campionato Europeo di Calcio UEFA. Anche se il numero di turisti stranieri in città è aumentato notevolmente, il numero di turisti tedeschi è diminuito rispetto all'anno precedente. Alla fine, Lipsia ha registrato un calo del 10% dei turisti.

although Saxony's tourism sector has shown improvement, the growth in the first half of the year falls short of 2019 figures due to various challenges. The tourism industry is facing rising costs, a decline in enthusiasm towards spending in the hospitality sector, and a shortage of skilled labor, which are major obstacles for many businesses within the tourism sector.

Leggi anche: