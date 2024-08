- Il settore sanitario libanese si prepara a un'emergenza

Preoccupazioni per un'escalation nel Medio Oriente hanno portato gli ospedali del Libano a prepararsi per il peggiore dei casi. Secondo il Ministero della Salute del Libano, gli ospedali del paese economicamente in difficoltà hanno scorte per circa quattro mesi.

"In alcune aree, siamo chiaramente meno preparati di quanto vorremmo", ha detto il Ministro della Salute libanese Firas Abiad all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur. Questo si applica particolarmente alla salute mentale della popolazione. Il livello di stress generale della popolazione è già molto alto.

Questo è aumentato ancora di più negli ultimi giorni: "Quando gli aerei da combattimento israeliani rompono la barriera del suono a bassa quota su Beirut, ricordano alla popolazione i passato catastrofi: la guerra civile o l'esplosione del porto". Anche se nessuno viene fisicamente ferito, i forti rumori - che spesso sembrano esplosioni massicce - scatenano traumi psicologici. Le reazioni della gente mostrano le paure con cui lottano.

Gli ospedali "stanno a malapena tenendo duro"

Secondo Abiad, il settore sanitario è già sotto pressione. Dal 2019, il paese sul Mediterraneo si trova nella peggiore crisi economica della sua storia. A causa della crisi, circa il 30% dei medici e degli infermieri ha già lasciato il paese. Molti ospedali sono equipaggiati solo con scorte minime. "Alcuni di loro operano secondo il principio del 'giusto di quanto basta'", ha detto Abiad.

Inoltre, in caso di escalation, i porti o gli aeroporti potrebbero diventare anche loro obiettivi e rimanere fuori servizio. In una situazione del genere, le scorte del più grande ospedale pubblico del Libano, l'ospedale Rafik Hariri, basterebbero per un massimo di dieci giorni. Se sopraffatto dai pazienti, le scorte potrebbero esaurirsi in pochi giorni, ha detto il direttore Dschihad Saadeh alla dpa.

Dopo l'uccisione del comandante di Hezbollah Fuad Schukr a Beirut la scorsa settimana, il leader della milizia sciita, Hassan Nasrallah, ha minacciato rappresaglie. C'è preoccupazione che Hezbollah, attivo in Libano, insieme all'Iran, possa lanciare un attacco contro Israele. L'Iran e il movimento islamista Hamas, anch'esso alleato con Tehran, ritengono Israele responsabile dell'uccisione del capo esterno di Hamas Ismail Haniyah nella capitale iraniana. Israele non ha ancora commentato pubblicamente la questione.

