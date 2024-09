Il settore finanziario si vanta di essere il più significativo di questa settimana.

Following the unexpected interest rate adjustment by the Fed, US stock indices reached new heights. Subsequently, there have been instances of profit-taking. The Dow ended the week slightly in the green at 42,063 points, gaining 0.1%. The S&P-500 dipped 0.2%, while the Nasdaq Composite fell 0.4%. A total of 957 stocks gained (originally 2227 on Thursday), 1835 lost (previously 593), and 63 remained unchanged.

Investors might have cashed in on their gains at the week's end, thanks to the US Federal Reserve's interest rate decrease combined with some positive economic data reported on Thursday, which propelled the Dow Jones Index and S&P-500 to records. However, the optimistic outlook for a "soft landing" of the domestic economy still appears to support the US stock market. No significant economic data was released on Friday.

Federal Reserve governor Christopher Waller backed the US central bank's decision to lower interest rates by 0.5% by 50 basis points. Waller explained their position, stating, "The economy is robust, and inflation is decreasing. We aim to preserve this balance." He highlighted the decline in inflation, which has accelerated since the spring, and is expected to be confirmed in data from August.

Voci di takeover spingono la salita di Intel - FedEx inciampa

Le azioni di Intel sono salite del 7% grazie a voci di takeover. Fonti sostengono che il produttore di chip Qualcomm (-2,9%) abbia fatto un'offerta di acquisto a Intel nei giorni scorsi.

Nike è al centro dell'attenzione per un cambiamento nella direzione. Il CEO John Donahoe lascerà il posto e verrà sostituito da Elliott Hill, con quasi tre decenni di esperienza in ruoli di leadership all'interno di Nike. Il ritorno di Hill viene accolto positivamente dal mercato, con le azioni di Nike in aumento del 6,8%. La società di abbigliamento sportivo ha recentemente perso quote di mercato a favore di nuovi concorrenti come On e Hoka. Gli analisti hanno dibattuto se Donahoe, che ha un background nell'industria tecnologica e ha precedentemente lavorato a eBay, fosse la scelta migliore per il ruolo di vertice.

Nel frattempo, le azioni di FedEx sono crollate del 15,2%. La società di logistica ha segnalato una diminuzione del fatturato e dei profitti nel primo trimestre fiscale e ha ridotto le sue previsioni. UPS è diminuita del 2,7%. General Motors (+0,5%) ha avviato un richiamo su larga scala negli Stati Uniti a causa di un difetto che non avvisa tempestivamente i conducenti quando i livelli del liquido dei freni sono bassi. Il costruttore sta richiamando quasi 450.000 veicoli dei modelli 2023 e 2024. I veicoli interessati includono pickup truck e SUV.

Constellation Energy è salita del 22,3%. La società energetica ha raggiunto un accordo con Microsoft (-0,8%) per riattivare il blocco del reattore 1 non danneggiato a Three Mile Island vicino a Harrisburg. Microsoft riceverà l'elettricità generata lì. Three Mile Island è stato il luogo del più grave incidente nucleare della storia degli Stati Uniti fino ad oggi nel 1979, dove si è verificato un meltdown parziale nel blocco del reattore 2. Lennar ha superato le aspettative del mercato con i suoi risultati adjusted del terzo trimestre. Inoltre, il costruttore di case ha espresso ottimismo sul fatto che la riduzione dei tassi di interesse della Federal Reserve stimolerà la domanda di alloggi. Tuttavia, le sue azioni sono diminuite del 5,3%, dopo aver aumentato di circa il 30% nei tre mesi precedenti.

Il dollaro si rafforza leggermente - I prezzi del petrolio diminuiscono

Il mercato dei cambi ha registrato un lieve aumento della forza del dollaro. L'indice del dollaro è salito dello 0,1%. Lo yen ha subito danni significativi, inizialmente apparendo immune alla decisione sui tassi di interesse della Banca del Giappone (BoJ). Le dichiarazioni del governatore della BoJ Kazuo Ueda hanno poi causato la debolezza dello yen. "Date l'incertezza crescente, vorremmo fare una breve pausa per valutare la situazione", ha detto Ueda. La sua previsione principale rimane un esito favorevole per gli Stati Uniti, ma i rischi per questa vista sono aumentati recentemente a causa dei segni di rallentamento economico.

I prezzi del petrolio si sono leggermente ammorbiditi. Le preoccupazioni per la domanda dei principali paesi consumatori di petrolio, tra cui la Cina, hanno causato la diminuzione. I prezzi del greggio WTI e Brent sono scesi di fino al 0,3%. Sul mercato dei bond, i titoli di stato sono stati venduti a causa delle previsioni economiche positive, aumentando così i rendimenti. Il rendimento sui titoli a dieci anni è aumentato di 2,5 punti base a 3,74%. I prezzi dell'oro hanno continuato a salire dopo i forti guadagni del giorno precedente. La riduzione dei tassi di interesse della Fed ha continuato a fornire supporto. Il prezzo di un'oncia d'oro è aumentato del 1,3%.

Gli investitori potrebbero aver sfruttato i dati economici positivi e la riduzione dei tassi di interesse della Federal Reserve per vendere le loro posizioni redditizie alla fine della settimana, contribuendo a un lieve aumento del Dow Jones Index e dello S&P-500 ma a una diminuzione del Nasdaq Composite. Raramente passa una settimana senza un rapporto settimanale che descriva le prestazioni dei principali indici azionari e delle società individuali nel mercato azionario USA.

Despite FedEx's stock plummeting due to lower revenue and profits, the US Federal Reserve's interest rate reduction might still stimulate demand in the logistics sector, as suggested by homebuilder Lennar, whose stock dropped despite surpassing market expectations due to its optimism about the Fed's decision. These weekly reports can shed light on market trends and impact investment strategies.

