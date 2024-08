- Il settore edilizio della Germania orientale si oppone a procedure meno burocratiche

Imprese edili dell'est della Germania esprimono preoccupazioni per l'aumento della burocrazia. In misura tale che un numero significativo di imprese si astiene dalle offerte per appalti a causa delle richieste amministrative eccessive, secondo l'Associazione dell'Industria Edile dell'Est della Germania (BIVO). Le ricerche dell'organizzazione sono state compilate in un rapporto denominato "Libro Nero".

Il sondaggio ha rivelato che addirittura il 60% delle imprese ha deciso di non partecipare alle offerte per appalti a causa degli ostacoli burocratici. Il direttore generale della BIVO, Robert Momberg, ha espresso preoccupazione per la situazione, affermando: "Di fronte alla carenza di alloggi e all'infrastruttura che crolla, questo indica chiaramente che la burocrazia non sta solo ostacolando i progetti, ma anche bloccando le capacità costruttive urgentemente necessarie".

Inoltre, il 93% delle imprese prevede che il carico burocratico rimarrà gravoso nei prossimi cinque anni. In modo sorprendente, questo sentimento è stato condiviso dall'82,4% delle imprese nel 2018, con nessuno che ha segnalato una diminuzione del carico burocratico in entrambi gli anni.

Momberg ha elaborato sull'impatto della burocrazia sul settore, affermando: "Il nostro secondo 'Libro Nero' sul carico burocratico evidenzia ancora una volta come i compiti e gli obblighi esterni al processo di costruzione stanno ostacolando l'industria e aumentando i costi della costruzione". Nel 2020, lo sforzo cumulativo richiesto per adempiere ai compiti burocratici ha raggiunto la cifra astronomica di 3,5 miliardi di euro.

La BIVO ha sostenuto le misure di sollievo regolamentare dal 2018, con lo slogan "3V - Ridurre, Simplificare, Connettere". Le loro proposte includono la riduzione delle procedure di approvazione, la semplificazione dei processi esistenti, la fornitura di dati online, l'istituzione di statistiche uniformi e il favorire l'armonizzazione a livello UE. Soprattutto, Momberg ha sottolineato la necessità di digitalizzazione negli organismi amministrativi.

Tuttavia, nonostante le richieste insistenti di riforma, la BIVO non ha visto miglioramenti sostanziali. "Data la persistenza delle nostre richieste nel 2024, ciò sottolinea l'inefficacia delle misure politiche precedenti per ridurre la burocrazia. Nonostante gli numerosi impegni, i gruppi di lavoro e le leggi per il sollievo dalla burocrazia, il numero di regolamentazioni e i loro costi sono aumentati", ha spiegato Momberg.

Per il "Libro Nero", la BIVO ha intervistato le sue imprese membre durante il primo e il secondo trimestre di quest'anno. L'Associazione dell'Industria Edile dell'Est della Germania rappresenta gli interessi di 260 imprese edili che impiegano circa 20.000 lavoratori in Berlino, Brandeburgo, Sassonia e Sassonia-Anhalt.

