- Il settore economico di Malta aumenta le sue entrate di un impressionante 2,6 miliardi di euro.

Le imprese del settore industriale del Meclemburgo-Pomerania Anteriore hanno registrato un significativo aumento dei loro guadagni, passando da 18,4 miliardi di euro a 21 miliardi di euro, secondo i dati diffusi dall'ufficio. Questo aumento è stato principalmente alimentato da un aumento degli affari internazionali, che è salito a 2,9 miliardi di euro. Tuttavia, i guadagni locali hanno subito un lieve calo, diminuendo di 0,3 miliardi di euro rispetto all'anno precedente. La quota di esportazioni è anche aumentata, passando dal 35,7% del 2022 al 44,9%.

I settori della produzione di alimenti e mangimi, nonché dell'ingegneria meccanica, hanno registrato una crescita significativa. Questi settori hanno contribuito rispettivamente per 10,6 miliardi di euro e 4,8 miliardi di euro al fatturato totale, rappresentando il 50,5% del fatturato totale nel 2023. La produzione di alimenti e mangimi ha contribuito per 5,8 miliardi di euro, mentre l'ingegneria meccanica ha contribuito per 4,8 miliardi di euro.

I settori con una crescita significativa, tra cui la produzione di alimenti e mangimi e l'ingegneria meccanica, hanno contribuito in modo significativo al fatturato totale, per un totale di 15,4 miliardi di euro. In futuro, le imprese di questi settori intendono espandere le loro operazioni oltre i mercati locali per sfruttare le opportunità a livello globale.

