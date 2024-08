Soldi alla dodicesima posizione. - Il settore dell'istruzione è migliorato a Berlino, mentre il Brandeburgo è in ritardo

Nel campo dei sistemi educativi nazionali, Berlino ha registrato un notevole balzo dalla 15ª alla 12ª posizione, il più grande a livello nazionale. Questo significativo miglioramento è stato evidenziato in un rapporto dell'Iniziativa Nuova Sociale di Mercato, un'organizzazione sponsorizzata dagli imprenditori.

Brandeburgo si attarda in fondo alla classifica

Nonostante si sia classificato penultimo, gli stati in fondo alla classifica eccellono in specifici campi, secondo lo studio. Brandeburgo guida il settore dell'integrazione.

Berlino brilla nei settori delle condizioni di cura e dell'efficienza delle risorse - l'efficienza delle risorse indica quanto efficacemente vengono utilizzate le risorse, come il rapporto tra le spese materiali e il personale.

Il rapporto approfondisce la riduzione delle disuguaglianze nell'istruzione

Il rapporto esamina i sistemi educativi degli stati in base a 98 criteri. L'analisi viene effettuata consapevolmente da una prospettiva economica. Esplora in che misura i sistemi degli stati riducono le disuguaglianze nell'istruzione, favoriscono la prosperità, rafforzano il lavoro qualificato e stimolano la crescita. Esamina anche la permeabilità del rispettivo sistema educativo e il grado in cui vengono promosse le pari opportunità nell'istruzione.

In particolare, tiene conto del rapporto tra le spese per l'istruzione per studente e la spesa totale per abitante. Analizza anche gli investimenti nelle istituzioni educative, il grado di cura fornito in questi istituti o le dimensioni delle classi.

Si tratta della 21ª Rassegna dell'Istruzione. I risultati completi, insieme ai dettagli approfonditi sui singoli stati, saranno resi noti il martedì.

