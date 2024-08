- Il settore delle costruzioni della Germania orientale continua a subire elevati livelli di stress

Per il settore edile della Germania Est, il panorama economico rimane difficile. Nel primo semestre dell'anno, l'utile complessivo e il volume degli ordini hanno registrato un leggero calo. L'unico settore in crescita è stato quello dell'edilizia economica, che ha registrato un modesto aumento delle entrate, secondo l'Associazione dell'Industria Edile della Germania Est. "Il forte calo nelle richieste di servizi edili registrato all'inizio dell'anno si è notevolmente attenuato alla fine del primo semestre del 2024", hanno riferito. "Non si intravede ancora alcuna ripresa".

Il volume totale degli ordini per i primi sei mesi si è attestato a circa 9,5 miliardi di euro, secondo l'associazione, con un calo del 5% rispetto all'anno precedente, tenendo conto dell'inflazione.

Il settore edile pubblico è stato l'unico a registrare un aumento significativo della domanda. Qui, il valore degli ordini è aumentato nominalmente, senza considerare l'inflazione, di più del 10%, a circa 4 miliardi di euro. Al contrario, l'edilizia residenziale ha registrato un calo del 7,6% degli ordini, nominalmente, a 1,3 miliardi di euro.

La situazione del settore rimane precaria anche se si considera il ricavo. Dopo aver tenuto conto delle variazioni dei prezzi, il ricavo è diminuito di più del 5% a 9,6 miliardi di euro nel primo semestre dell'anno. Mentre il ricavo è rimasto stabile nell'edilizia pubblica, è diminuito notevolmente nell'edilizia residenziale. Solo il settore dell'edilizia economica ha registrato un aumento.

Inoltre, analizzando l'andamento dei permessi di costruzione, l'associazione ha determinato che un'inversione di tendenza nel settore edile non è probabile a breve termine.

Nonostante l'economia complessivamente difficile, il progetto del Centro Congressi di Potsdam ha registrato un aumento dell'attività di costruzione, contribuendo positivamente all'aumento delle entrate del settore dell'edilizia economica. Tuttavia, la domanda di nuovi permessi di costruzione in altri settori suggerisce che una significativa ripresa del settore edile della Germania Est, compreso il Potsdam, non si verificherà a breve termine.

