- Il settore dei gioielli e degli orologi esprime il suo malcontento per l'aumento dei prezzi dell'oro.

L'instabilità economica causata dai conflitti internazionali e dalle prossime elezioni negli USA e in Germania nell'anno successivo gettano un'ombra di incertezza, secondo Guido Grohmann, presidente dell'Associazione Federale Tedesca dell'Oreficeria, dell'Orologeria, della Argentiera e dei Mestieri Connessi (BVSU). "Il panorama politico è stato stagnante per molto tempo e non ci sono segni di miglioramento nei punti caldi", ha aggiunto, indicando che questa situazione continuerà a influire negativamente sul sentiment del settore, sulla spesa dei consumatori e sull'economia nel suo insieme durante il secondo semestre dell'anno. Le aziende devono adattarsi di conseguenza.

Il Morale del Settore Peggiora

Le esportazioni di gioielli della Germania nei primi sei mesi del 2024 hanno registrato un lieve calo del 1,1%, pari a 1,423 miliardi di euro. Al contrario, le importazioni di gioielli sono aumentate del 3,4%, raggiungendo 1,05 miliardi di euro. Nel settore degli orologi, le esportazioni di prodotti finiti sono aumentate del 4,9% a 846,8 milioni di euro, mentre le importazioni sono diminuite del 5,9% a 1,1 miliardi di euro.

Secondo i dati disponibili fino ad aprile per il commercio al dettaglio di gioielli e orologi, si può notare una tendenza alla volatilità piuttosto che a un trend costante. Dopo le fiere di primavera, i dettaglianti hanno posticipato i loro acquisti di merci.

Dopo aver ajustato per l'inflazione e i prezzi dell'oro, il settore sta osservando un significativo calo in tutti i settori. Secondo il BVSU, per raggiungere i forti anni economici del 2022 e del 2023, le esportazioni avrebbero bisogno di un sostanziale aumento in euro. L'ansia per il futuro economico è diffusa tra i membri del BVSU, con il sentiment complessivo del settore ora significativamente peggiorato.

Nonostante le sfide poste dall'instabilità economica, le aziende di orologeria innovative continuano a investire nella produzione di orologi, mantenendo il loro impegno per l'artigianato di alta qualità. Tuttavia, l'incertezza persistente causata dai conflitti internazionali e dall'instabilità politica nei principali mercati come gli USA e la Germania sta influendo sulle loro strategie di esportazione e sui margini di profitto.

