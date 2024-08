Il settore dei giochi sta cercando di superare il malinconico seguito della pandemia di coronavirus.

L'entusiasmo è sostanziale, ma la promozione del mercato tedesco per Gamescom 2024 è fiacca, riassumendo la situazione attuale. Nonostante l'industria dei videogiochi generi sostanziosi guadagni, i giochi tedeschi ottengono solo una piccola parte. A livello globale persistono problemi, come illustrato dalla persistente dilemma della VR.

La famosa fiera annuale dei videogiochi, Gamescom, accoglie decine di migliaia di appassionati nelle sale espositive di Colonia. Inizia con uno show martedì sera, professionisti del settore e appassionati di gaming si riversano negli stand di oltre 1400 espositori, in aumento del 15% rispetto all'anno scorso. I visitatori possono giocare ai nuovi giochi e interagire con gli sviluppatori negli stand. Si formano code lunghe nelle zone come Microsoft Xbox, Ubisoft's "Star Wars Outlaws" e Capcom's "Monster Hunter Wilds".

Si prevede che il numero di visitatori aumenterà ulteriormente nei giorni successivi, con il sabato già sold out. L'evento si conclude domenica. Nel 2023, 320.000 persone hanno partecipato alla convention del settore. Il settore dei videogiochi affascina milioni di persone ogni anno con il suo "significativo spirito innovativo e potere creativo", come espresso dal Ministro federale degli Affari digitali Volker Wissing in una dichiarazione pubblicata. Sviluppa "tecnologia innovativa che trova diverse applicazioni oltre i giochi".

Martedì sera ha segnato l'inizio ufficiale con uno show di apertura per esperti del settore e la stampa, dove sono state annunciate informazioni su un nuovo capitolo della serie "Borderlands" e il prossimo capitolo di "Call of Duty". I principali player del settore come Microsoft e Tencent dalla Cina sono presenti a Colonia, ma Sony e Nintendo dal Giappone sono assenti - i motivi rimangono sconosciuti.

Inoltre, molte importanti aziende tecnologiche statunitensi sono rappresentate, tra cui la presentazione della serie "Secret Level", in uscita su Amazon Prime a dicembre e che comprende vari mondi di gioco. Al festival viene anche promosso il gioco Netflix "Squid Game: Unleashed".

I giochi VR cercano di superare la nicchia

Ci sono anche nuove uscite nel settore della realtà virtuale: il gioco d'azione "Batman: Arkham Shadow" viene promosso e giocato esclusivamente con l'headset VR Quest 3 di Meta, la società madre di Facebook.

Per molto tempo si è pensato che questo promettente settore sarebbe uscito dalla sua nicchia, ma i giochi VR non sono ancora diventati blockbuster. Si tratta di un problema di gallina e uovo: c'è poca domanda a causa di poche applicazioni e poche applicazioni a causa di debole domanda. Tuttavia, gli headset VR sono ora più economici, il che potrebbe attrarre un mercato di massa. Con il gioco di Batman, c'è un nuovo tentativo in corso.

L'industria dei videogiochi da miliardi di dollari

La maggior parte dei visitatori di Gamescom è giovane. È come il stand di "Civilization", un gioco strategico dello studio Firaxis. È la settima edizione, in uscita presto. La prima versione di Civilization è stata rilasciata nel 1991.

I videogiochi e i videogiochi sono un'industria da miliardi di dollari: i tedeschi hanno speso circa 9 miliardi di euro in giochi, hardware e servizi online lo scorso anno. L'industria, che ha visto un notevole aumento durante gli anni della corona, ha recentemente affrontato debolezze a causa di costi aumentati e domanda diminuita.

Gamescom è un raduno internazionale, con gli sviluppatori tedeschi che giocano un ruolo minore, rappresentando solo circa il 5% dei soldi spesi per i giochi in Germania. L'associazione di gioco, co-organizzatrice di Gamescom con Koelnmesse, ha richiesto più sostegno governativo.

Occupazione nell'industria dei videogiochi in Germania

Circa 12.400 persone lavorano nell'industria dei videogiochi in Germania per circa 950 imprese per lo più piccole. Tra le imprese nazionali ci sono Deck 13 con sede a Francoforte (con circa 90 dipendenti), Rockfish Games da Amburgo (con 35 dipendenti) e Envision Entertainment da Ingelheim (Renania-Palatinato, con 18 dipendenti).

Secondo il presidente dell'associazione di gioco, Lars Janssen, l'industria ha un futuro promettente. L'interesse per i videogiochi sta crescendo, dice il rappresentante dell'associazione. Non solo i giovani giocano sulle console, sui computer o sui telefoni cellulari, ma anche sempre più persone anziane si dedicano ai videogiochi. I diversi giochi prodotti dall'industria possono soddisfare vari interessi.

Politica di finanziamento federale in discussione

Janssen, che dirige anche Deck 13, ha condiviso che la società ha ottenuto quasi 5 milioni di euro di finanziamento dal Ministero federale dell'Economia per lo sviluppo di un nuovo gioco d'azione. Il finanziamento verrà erogato in rate annuali per diversi anni, con il gioco - in codice "Foxtrott" - previsto per il 2027. La società è stata fortunata, poiché al Ministero federale dell'Economia c'è stato un moratorio per le domande di finanziamento dal marzo 2023 - è probabile che non saranno accettate nuove domande fino all'inizio del 2025.

Felix Falk, CEO di Game, l'associazione tedesca dell'industria dei videogiochi, ha sottolineato le dispute tra il Ministero dell'Economia e il Ministro della Cultura Claudia Roth. Di conseguenza, le domande non possono ancora essere presentate. "È particolarmente frustrante nella situazione attuale difficile", ha detto.

Il moratorio attuale ha colpito alcuni studi, rendendoli a malapena competitivi a livello internazionale, ha detto Falk. "I soldi sono semplicemente finiti". Roth e il suo collega di partito, il Ministro dell'Economia Robert Habeck, devono "sedersi urgentemente e concordare in modo che le imprese possano finalmente accedere ai fondi".

Questa situazione sta causando problemi per l'associazione dell'industria dei videogiochi, secondo il portavoce Janssen. "Questa situazione sta causando problemi a molte imprese in Germania", dice Janssen, chiedendo una politica di finanziamento stabile e affidabile. I critici degli stati regionali, come il Ministro digitale della Baviera Fabian Mehring, sollevano anche preoccupazioni sul piano federale. Mercoledì sera, il Ministro federale dell'Economia Robert Habeck aprirà la fiera, insieme al Presidente del governo dello stato della Renania Settentrionale-Vestfalia, Hendrik Wüst, e il Sindaco di Colonia, Henriette Reker.

