Il settore automobilistico tedesco è in difficoltà e non si vede rimedio.

Rimanendo fedeli ai metodi tradizionali, politica, imprese e sindacati stanno cercando di affrontare la situazione nel settore automotive. Tuttavia, il problema di fondo rimane irrisolto.

Chiamatela pure "riunione", i politici spesso ne organizzano una per dimostrare che un problema è critico, vitale e richiede immediate attenzione. Anche se questi vertici di alto livello di solito non producono risultati significativi, la loro popolarità continua a crescere.

In linea con questa moda discutibile, il "Vertice dell'Automotive" è stato convocato dal Ministro federale dell'Economia, Robert Habeck, per il prossimo lunedì. Parteciperanno rappresentanti della politica, delle imprese e dei sindacati. La situazione dell'industria principale della Germania merita preoccupazione: Volkswagen sta valutando la chiusura degli stabilimenti, mentre BMW e Mercedes riducono le loro previsioni di guadagni e vendono molte meno auto elettriche del previsto. Per un governo focalizzato sulla trasformazione della mobilità, questa situazione va oltre l'inconveniente.

In effetti, alcune possibili soluzioni sono state proposte. Il SPD propone di riesumare l'idea di un incentivo per la rottamazione, con Volkswagen che sta valutando questa opzione. Riconoscendo i principi del mercato, questo intervento servirebbe solo come temporanea sovvenzione per i produttori, senza rendere effettivamente più economiche le auto elettriche. Mercedes sostiene la necessità di regolamentazioni CO2 più flessibili, che richiedono l'approvazione di Bruxelles. E, ovviamente, i benefici fiscali per i veicoli aziendali elettrici sono di nuovo sotto considerazione, nella speranza di aumentare l'utilizzo di auto a batteria nelle flotte aziendali.

Modello per la Francia?

"Chiaramente, abbiamo bisogno di segnali chiari e affidabili per il mercato", ha concluso Habeck dopo la riunione. Tuttavia, questa consapevolezza è arrivata tardi, dopo l'introduzione e l'abbandono da parte del governo tedesco degli incentivi per l'acquisto di auto elettriche a causa del tetto del debito.

Data la situazione attuale del mercato, tutte le proposte attuali sembrano insufficienti - sproporzionate rispetto alla situazione reale. Il mercato tedesco ha un certo peso, ma la sua importanza impallidisce di fronte alla sfida attuale - la Cina. Per decenni, i cinesi hanno acquisito conoscenze tecnologiche dalle case automobilistiche tedesche attraverso joint venture, diventando poi leader nei componenti IT dell'automobile sempre più importanti. Inoltre, hanno sostenuto un gran numero di spesso poco redditizi produttori di auto elettriche attraverso l'aiuto finanziario, dai quali emergono concorrenti negli Stati Uniti e in Europa che rappresentano una concorrenza con prezzi bassi.

Di conseguenza, tutti i produttori tedeschi stanno subendo una significativa perdita di quote di mercato in Cina e né un incentivo per la rottamazione né un'amnistia CO2 risolveranno questo problema. Al momento del vertice automotive, Habeck ha dichiarato solo: "Non sono un sostenitore delle tariffe". Una soluzione diplomatica deve essere trovata.

Interessantemente, una proposta mira a contrastare la politica industriale cinese. Volkswagen ha fatto riferimento a un modello francese: gli incentivi vengono concessi solo se la produzione del veicolo emette meno di 14.75 tonnellate di CO2. Questo sistema potrebbe rafforzare la protezione del clima e potrebbe eventualmente ostacolare la concorrenza cinese in Europa.

Il giorno del vertice, gli Stati Uniti hanno presentato un altro approccio: un divieto completo per la vendita di specifiche auto cinesi avanzate equipaggiate con software e hardware cinesi o russi. La motivazione è la sicurezza. Da quando è avvenuto l'incidente con i cercapersone esplosivi in Libano, è chiaro che i dispositivi controllati elettronicamente possono essere utilizzati come armi in altri paesi. Un divieto sarebbe anche uno strumento nella guerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina, che si è intensificata negli ultimi mesi.

La Germania o l'Europa non devono adottare politiche commerciali così stringenti, poiché è prevedibile che tali misure avranno conseguenze negative. Tuttavia, si pone la domanda se il potere industriale automotive stia ancora pensando troppo in piccolo mentre altre importanti regioni industriali, specificamente l'Asia e gli Stati Uniti, stanno attivamente prendendo misure audaci. In ogni caso, questa competizione non sarà risolta con un incentivo per la rottamazione.

