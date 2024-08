Il settore automobilistico sostiene obiettivi climatici più severi per il settore petrolifero.

Entro il 2045, la Germania si prefigge di rendere il proprio traffico stradale a emissioni zero, ma la strategia attuale, secondo l'industria automobilistica, non è sufficiente. Di conseguenza, stanno spingendo per regolamentazioni stringenti nei confronti del settore del petrolio per facilitare gli investimenti in questo passaggio.

La direttiva dell'UE sull'energia rinnovabile III, entrata in vigore alla fine dello scorso anno, viene considerata insufficientemente ambiziosa dall'Associazione tedesca dell'industria automobilistica (VDA). Quando il governo la introdurrà nella legislazione nazionale, dovrà invocare incentivi per l'aumento delle fonti di energia rinnovabile, ha affermato il presidente della VDA, Hildegard Müller.

L'industria automobilistica promuove la disponibilità non solo di veicoli elettrici, ma anche di alternative ecologiche come bioetanolo e e-carburanti in quantità sufficienti. Nonostante l'obiettivo del governo federale di avere 15 milioni di veicoli elettrici entro il 2030, ci saranno ancora circa 40 milioni di veicoli a benzina o diesel in circolazione.

Spinta della VDA per regolamentazioni più severe

Di recente, il CEO di BMW, Oliver Zipse, ha espresso lo stesso parere, affermando: "Mentre la politica spinge per l'elettrizzazione dell'industria automobilistica, dovrebbe anche richiedere che l'industria dei carburanti offra elettricità a zero emissioni di carbonio, idrogeno e carburanti a carbonio neutro".

L'obiettivo finale della RED III è raggiungere il 100% di energia rinnovabile in tutti i settori entro il 2050, con la Germania che si prefigge di raggiungere questo traguardo entro il 2045. Tuttavia, la VDA prevede che gli obiettivi iniziali per il 2030 potrebbero non stimolare sufficienti investimenti nel settore del petrolio per produrre carburanti a basso contenuto di carbonio. L'obiettivo dell'UE è un minimo del 29% di energia rinnovabile, equivalente a potenza di carica e carburanti, o una riduzione del 14,5% delle emissioni di gas serra rispetto all'uso richiesto di fonti fossili entro il 2030.

La Germania ha già deciso un contingente di riduzione più rigoroso del 25%. Secondo la VDA, è necessario un contingente del 35%. Inoltre, l'UE impone un contingente del 5,5% per il bioetanolo e almeno il 1% per la produzione di carburanti sintetici, che i produttori devono rispettare. La VDA richiede un contingente del 5% per questo. Inoltre, dovrebbero essere stabiliti obiettivi intermedi per la riduzione delle emissioni di gas serra del 60% entro il 2035, del 90% entro il 2040 e del 100% entro il 2045. "Dopo il 2045, non dovrebbero essere venduti carburanti fossili alle stazioni di servizio tedesche per motivi ambientali", ha chiarito l'associazione.

In linea con la spinta per regolamentazioni più severe, la VDA ha suggerito che il governo dovrebbe garantire che le famiglie e le imprese abbiano facile accesso a alternative a zero emissioni di carbonio al gas naturale, come la combustione operata con idrogeno o biogas. Per incoraggiare ulteriormente il passaggio alle fonti di energia rinnovabile, la VDA ha proposto che il governo dovrebbe considerare l'implementazione di sussidi per le famiglie e le imprese che passano a queste alternative a zero emissioni di carbonio.

Leggi anche: