Il settore automobilistico sostiene obiettivi climatici più rigorosi per il settore petrolifero.

Entro il 2045, la Germania si prefigge di rendere il suo traffico stradale a impatto climatico zero, ma il piano attuale potrebbe non bastare, sostiene il settore automotive. Questi ora fanno pressione per regolamentazioni stringenti per l'industria del petrolio per incoraggiare gli investimenti in questo campo.

L'industria automotive ritiene che regolamentazioni stringenti per l'industria del petrolio siano essenziali per raggiungere il traffico stradale a impatto climatico zero entro il 2045. Essi argomentano che la Direttiva sulle Energie Rinnovabili (RED III) adottata dall'UE alla fine dello scorso anno non è abbastanza ambiziosa.

Il governo tedesco deve rafforzare la sua implementazione nella legge nazionale, secondo l'Associazione dell'Industria Automobilistica Tedesca (VDA). Come ha detto il Presidente della VDA, Hildegard Müller, "La politica dovrebbe stabilire incentivi per il rapido dispiegamento di vettori energetici rinnovabili e così incoraggiare gli investimenti."

L'industria automotive cerca di garantire che, oltre ai veicoli elettrici, siano disponibili anche combustibili alternativi come bioetanolo e e-fuel. Anche se il governo tedesco riesce a raggiungere il suo obiettivo di 15 milioni di veicoli elettrici entro il 2030, ci saranno ancora 40 milioni di automobili a benzina o diesel.

VDA Chiede Regolamentazioni Più Stringenti

Di recente, il CEO di BMW, Oliver Zipse, ha dichiarato: "Mentre la politica richiede l'elettrizzazione dell'industria automotive, dovrebbe anche richiedere all'industria dei combustibili di fornire elettricità a basse emissioni di CO₂, idrogeno e combustibili neutri per le emissioni di CO₂."

L'obiettivo finale della RED III è quello di passare all'energia rinnovabile in tutti i settori entro il 2050. La Germania si prefigge di raggiungere questo obiettivo entro il 2045. Tuttavia, la VDA teme che i target iniziali per il 2030 non offrano incentivi sufficienti all'industria del petrolio per investire nella produzione di combustibili ecologici. L'UE si prefigge di raggiungere almeno il 29 percento di energia rinnovabile, compresi la potenza di carica e i combustibili, o una riduzione del 14,5 percento delle emissioni di gas serra rispetto alla quantità richiesta di combustibili fossili entro il 2030.

La Germania ha già optato per una quota di riduzione più alta del 25 percento. La VDA ritiene che sia necessario il 35 percento. Secondo le regolamentazioni dell'UE, i produttori devono raggiungere una quota del 5,5 percento per il bioetanolo e almeno l'1 percento di carburante sintetico. La VDA fa pressione per almeno il 5 percento. Inoltre, dovrebbero essere stabiliti obiettivi intermedi per la riduzione delle emissioni di gas serra del 60 percento entro il 2035, del 90 percento entro il 2040 e del 100 percento entro il 2045. "In nome della protezione del clima, non dovrebbero essere venduti combustibili fossili alle stazioni di servizio tedesche dopo il 2045," ha espresso l'associazione.

L'industria automotive ritiene che regolamentazioni più stringenti, in particolare per la produzione e l'uso di bioetanolo ed e-fuel, siano essenziali per raggiungere il traffico stradale a impatto climatico zero entro il 2045. Per sostenere questo, la VDA propone di aumentare la quota obbligatoria per il bioetanolo e il carburante sintetico dagli attuali standard dell'UE.

Leggi anche: