I produttori di veicoli tedeschi si trovano di fronte a numerosi e significativi problemi. Tuttavia, l'analista di borsa Robert Halver di Baader Bank prevede un ribaltamento positivo per VW e i loro colleghi. Le attuali prestazioni delle azioni dei costruttori di automobili sono anche un miglioramento della risposta del mercato.

ntv.de: Non è solo VW a soffrire in borsa, anche le azioni BMW e Daimler stanno diminuendo. Non è esagerato ora?

Robert Halver: Certamente, c'è qualche esagerazione nello stato attuale delle azioni dei costruttori di automobili tedeschi. Tuttavia, questo settore sta attraversando diverse crisi: la domanda è debole, i consumatori preferiscono risparmiare, politicamente c'è incertezza sul futuro dei motori tradizionali e l'incoraggiamento dei veicoli elettrici. Inoltre, nuovi concorrenti dall'Asia stanno entrando nel mercato. I produttori tedeschi non sono adattati alla feroce concorrenza sul mercato di massa per le auto a prezzi medi. Quando accadono notizie drammatiche come quelle di VW della scorsa settimana o l'avvertimento di profitti recenti di BMW, l'intera industria subisce un duro colpo in borsa.

ntv.de: I costruttori di automobili tedeschi stanno ancora facendo miliardi di profitti. Rispetto a questi profitti, le azioni sembrano molto economiche. C'è un rischio di default incorporato, ad esempio, in VW?

Non c'è rischio di default per le società automobilistiche tedesche. Tuttavia, le controversie intorno a VW, l'annullamento delle garanzie a lungo termine sulla sede e sui posti di lavoro, hanno scatenato una reazione shock anche tra gli investitori.

ntv.de: Date le molte crisi che hai descritto: ci sono motivi per cui gli investitori non dovrebbero vendere subito le loro azioni tedesche dell'auto? Gli investitori possono sperare in un miglioramento nel prossimo futuro?

Il panico non è mai una mossa saggia in borsa. C'è sempre un nuovo domani - anche per l'industria automobilistica tedesca. La domanda rimbalzerà quando l'economia globale riprenderà forza. Tuttavia, i problemi strutturali dell'industria permangono. Un ritorno ai vecchi tempi in cui i costruttori di automobili tedeschi erano leader globali e unici, purtroppo, non è più un'opzione.

ntv.de: Tutti i costruttori di automobili tedeschi sono altrettanto colpiti da questi problemi o alcuni sono meglio posizionati per il futuro rispetto ad altri?

Questi problemi strutturali interessano l'intera industria in linea di principio. Tuttavia, la debole domanda non sta colpendo pesantemente i marchi di lusso come i marchi di massa. I clienti che acquistano Mercedes, BMW, Audi o Porsche non sono altrettanto sensibili al prezzo rispetto ai clienti del segmento intermedio, dove la concorrenza è diventata estremamente agguerrita.

ntv.de: Quando parliamo della crisi dei costruttori di automobili tedeschi, dobbiamo distinguere tra grandi corporation che operano a livello globale, i cui mercati di vendita e le fabbriche sono principalmente all'estero, da un lato, e la sede di produzione Germania dall'altro? I problemi di sede sono rilevanti da una prospettiva di borsa?

