Il sesamo entra nell'elenco dei principali allergeni alimentari, dice la FDA

La modifica, entrata in vigore il 1° gennaio, è il risultato della legge FASTER(Food Allergy Safety, Treatment, Education and Research Act), firmata nell'aprile 2021.

Da diversi anni la FDA sta valutando se inserire i semi di sesamo nell'elenco dei principali allergeni alimentari, che comprende anche latte, uova, pesce, crostacei, noci, arachidi, grano e soia. L'aggiunta del sesamo all'elenco dei principali allergeni alimentari significa che gli alimenti che lo contengono saranno soggetti a specifici requisiti normativi sugli allergeni alimentari, compresi quelli relativi all'etichettatura e alla produzione.

Le allergie al sesamo colpiscono persone di tutte le età e possono manifestarsi con tosse, prurito alla gola, vomito, diarrea, eruzioni cutanee in bocca, respiro affannoso e cali di pressione, ha dichiarato alla CNN nel 2020 il dottor Robert Eitches, allergologo, immunologo e medico curante presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles.

L'FDA conduce ispezioni e campionamenti di prodotti alimentari per verificare che i principali allergeni alimentari siano correttamente etichettati sui prodotti e per determinare se le strutture alimentari impediscono il contatto incrociato con gli allergeni, secondo il sito web dell'agenzia.

"Ciò significa che per gli 1,6 milioni di americani con allergia al sesamo potenzialmente letale, la vita migliorerà a partire dal 1° gennaio 2023", ha dichiarato Jason Linde, vicepresidente senior degli affari governativi e comunitari di Food Allergy Research & Education, un grande finanziatore privato della ricerca sulle allergie alimentari. L'organizzazione ha contribuito all'approvazione della legge FASTER.

Il sesamo "è presente in decine e decine di ingredienti", ha detto Linde, ma non è sempre stato elencato per nome.

"Per anni, le persone con un'allergia al sesamo potenzialmente letale hanno dovuto guardare il retro dell'etichetta, chiamare il produttore e cercare di capirlo", ha detto. "Se era incluso, lo era solo come spezia o aroma naturale".

La nuova legge "è una grande vittoria per la comunità degli allergici alimentari", ha detto Linde.

La strada verso l'inclusione

Prima della legge FASTER, la FDA raccomandava ai produttori di alimenti di inserire volontariamente il sesamo come ingrediente nelle etichette dei prodotti alimentari nel novembre 2020. La guida non era un obbligo e aveva lo scopo di aiutare le persone allergiche al sesamo a identificare gli alimenti che potevano contenere il seme.

Secondo le normative precedenti alla raccomandazione del 2020, il sesamo doveva essere dichiarato in etichetta se i semi interi erano utilizzati come ingrediente. Ma l'etichettatura non era richiesta quando il sesamo era usato come aroma o in una miscela di spezie. Inoltre, non era richiesta per un prodotto come il tahini, che si ottiene dalla pasta di sesamo macinata. Alcuni non sanno che il tahini si ottiene dai semi di sesamo.

Anche se queste indicazioni sono state apprezzate, "le indicazioni volontarie sono solo questo: sono volontarie", ha detto Linde. "Le aziende non sono obbligate a seguirle, e molte non lo hanno fatto".

"Il modo in cui un allergene viene identificato dalla FDA come uno che deve essere etichettato è dovuto alla quantità di persone allergiche", ha dichiarato in precedenza alla CNN Lisa Gable, ex amministratore delegato di FARE. "Prendiamo ad esempio il sesamo: È successo che c'è stato un aumento del numero di persone che hanno avuto anafilassi a causa del sesamo. Ci sono diverse opinioni sul perché di questo fenomeno, ma una ragione potrebbe essere il fatto che ora è più un ingrediente di base in molte tendenze dietetiche".

Con l'aumento della popolarità dei cibi vegani e a base vegetale, l'ampio uso di noci e semi è stato un problema che si è presentato più spesso, ha detto Eitches.

Consigli per la sicurezza

"Ricordiamo ai consumatori che gli alimenti già in commercio interstatale prima del 2023, compresi quelli presenti sugli scaffali dei negozi, non devono essere rimossi dal mercato o rietichettati per dichiarare il sesamo come allergene", ha dichiarato la FDA in un comunicato del 15 dicembre. "A seconda della durata di conservazione, alcuni prodotti alimentari potrebbero non avere l'etichetta dell'allergene sesamo alla data di entrata in vigore. I consumatori dovrebbero verificare con il produttore se non sono sicuri che un prodotto alimentare contenga sesamo".

Molte aziende hanno già iniziato il processo di etichettatura dei loro prodotti, ma potrebbero essere necessari dai tre ai sei mesi per vendere o rimuovere gli alimenti attualmente presenti sugli scaffali, ha dichiarato Linde. Alcuni alimenti, come le zuppe, hanno tempi di conservazione ancora più lunghi.

Le persone allergiche al sesamo possono stare tranquille facendo "molta attenzione" a consumare determinati alimenti, soprattutto nei ristoranti, ha dichiarato Eitches.

I ristoranti mediorientali, vegani e giapponesi hanno maggiori probabilità di includere diverse forme di semi di sesamo nei loro piatti, ha aggiunto.

Chi sospetta di essere sensibile o allergico al sesamo dovrebbe rivolgersi a uno specialista che possa rispondere alle sue domande e fornire farmaci o dispositivi per le situazioni di emergenza, ha detto Eitches.

L'adrenalina e l'epinefrina sono più efficaci della difenidramina, ha aggiunto. In caso di reazione allergica, è bene essere preparati con farmaci o dispositivi e rivolgersi a un medico.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com