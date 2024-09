Il servizio postale degli Stati Uniti propone di aumentare di cinque volte i prezzi dei francobolli entro tre anni.

Il Servizio Postale degli Stati Uniti ha dichiarato che il costo della posta di prima classe, attualmente fissato a 73 centesimi, aumenterà cinque volte entro il 2027, secondo un rapporto presentato alla Commissione Regolatoria delle Poste questa settimana.

Il primo aumento del prezzo è previsto per luglio 2025 e si verificherà ogni gennaio e luglio successivo fino al 2027, ha rivelato l'agenzia. Tuttavia, questi specifici aumenti di prezzo attendono l'approvazione della Commissione Regolatoria delle Poste.

Il Servizio Postale ha assicurato che non aumenterà i prezzi a gennaio 2025, nonostante il nuovo programma biennale di aumenti, segnando una pausa temporanea.

In una dichiarazione, il Postmaster General Louis DeJoy ha affermato: "I nostri metodi stanno dando risultati positivi e l'inflazione prevista è in calo". Di conseguenza, ha aggiunto: "Rinvieremo la proposta di qualsiasi aumento dei prezzi per i servizi a dominance di mercato almeno fino a luglio".

Inoltre, il Servizio Postale ha confermato l'intenzione di continuare a implementare misure di risparmio e di mantenere i propri servizi e prodotti a prezzi accessibili. Ha anche sottolineato che solo pochi paesi hanno prezzi di spedizione inferiori a quelli degli Stati Uniti.

Il costo di un francobollo di prima classe è salito a 10 centesimi nel 1974, vicino al 200° anniversario del servizio. Fino al 2002, era di 34 centesimi, ovvero la metà del prezzo attuale.

La quota di posta di prima classe nel business complessivo del Servizio Postale sta diminuendo a causa dell'aumento delle comunicazioni digitali. Nell'ultimo decennio, il numero annuale di lettere individuali spedite è diminuito di circa la metà.

Gli aumenti previsti del prezzo della posta di prima classe sono parte della strategia aziendale del Servizio Postale per coprire i propri costi, come menzionato nel rapporto. Nonostante gli incrementi previsti, il Postmaster General Louis DeJoy ha annunciato una pausa temporanea degli aumenti dei prezzi per i servizi a dominance di mercato.

