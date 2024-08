Il servizio meteorologico tedesco prevede forti temporali e piogge in Bassa Sassonia

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede forti temporali con forti piogge in molte regioni del Basso Sassonia mercoledì sera. "Non è possibile dire esattamente dove accadrà", ha detto il meteorologo del DWD Michael Knobelsdorf.martedì sera sono cadute quantità eccezionali di acqua. Ad esempio, il DWD ha segnalato 86 litri per metro quadrato a Friesoythe a ovest di Oldenburg in tre ore. Secondo il meteorologo, si parla di forti piogge a 15-25 litri all'ora.

A causa di forti tempeste, i pompieri del nord-ovest del Basso Sassonia sono stati dispiegati a centinaia durante la notte. Nel distretto di Ammerland, un albero è caduto su una linea elettrica, causando la chiusura del traffico ferroviario tra Leer (East Frisia) e Bad Zwischenahn fino a mezzogiorno, secondo la compagnia ferroviaria.

Il DWD avverte di forti temporali nel Basso Sassonia e a Brema per mercoledì e la notte di giovedì. Alcuni luoghi si aspettano tempeste severe con forti piogge, che non sono previste spostarsi verso est fino a giovedì mattina.

Martedì sono state misurate temperature molto elevate in molti luoghi. Il DWD ha segnalato 35 gradi, ad esempio, a Barsinghausen nella regione di Hannover e a Dörpen nell'Emsland. A Hamburg sono stati misurati 32,7 gradi ieri.

Le forti piogge dei forti temporali hanno causato allagamenti in alcune aree del Basso Sassonia, come segnalato dal DWD. Nonostante l'avvertimento, molte regioni sono state ancora colpite da 15 a 25 litri di pioggia all'ora mercoledì sera.

