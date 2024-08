- Il servizio meteorologico tedesco prevede altre tempeste

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) di Stoccarda si aspetta ulteriori tempeste nel fine settimana. Tuttavia, un forte temporale e allagamenti come quelli verificatisi a Bruchsal (circondario di Karlsruhe) martedì scorso sono improbabili. "Non mi aspetto che avremo un evento come quello di alcuni giorni fa", ha detto un portavoce del DWD.

Nei prossimi giorni, le masse d'aria diventeranno sempre più umide. Già giovedì potrebbero verificarsi tempeste con forti piogge, fino a 20 litri per metro quadrato, e raffiche di vento. Venerdì potrebbero esserci anche forti tempeste locali con piogge fino a 40 litri per metro quadrato.

Venerdì le temperature raggiungeranno circa 32 gradi nella regione del Nord Baden e 25 gradi nelle montagne. Nel weekend le temperature diminuiranno gradualmente. Il tempo sarà variabile. Inoltre, aumenterà anche la probabilità di ulteriori tempeste locali.

La probabilità di pioggia sarà più alta nelle prime ore di domenica. Le temperature scenderanno a 18-24 gradi durante il giorno.

L'aumento dell'umidità nelle masse d'aria potrebbe portare a ulteriori tempeste giovedì, simili a quelle previste per il weekend dal Servizio Meteorologico Tedesco. Venerdì potrebbero verificarsi forti tempeste locali con forti piogge e raffiche di vento, che potrebbero rappresentare un pericolo meteorologico.

