- Il servizio ferroviario tra Pforzheim e Mühlacker è stato interrotto.

A causa dei danni subiti dalla linea elettrica sovrastante, la linea ferroviaria che collega Pforzheim a Mühlacker (Enzkreis) è stata chiusa in entrambe le direzioni. Le indagini preliminari suggeriscono che un treno a lunga percorrenza potrebbe aver danneggiato questa linea elettrica questa mattina presto, come riferito da un rappresentante della Polizia Federale. Successivamente, un treno locale in arrivo avrebbe presumibilmente strappato completamente la linea elettrica. Al momento, non sono disponibili ulteriori informazioni. Entrambi i treni si sono fermati alle stazioni successive, permettendo a tutti i passeggeri di scendere. Attualmente, la linea è completamente bloccata temporaneamente.



