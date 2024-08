Elsfleth si trova nella regione della Wesermarsch - Il servizio ferroviario sul ponte Hunte è stato ripristinato

Circa un mese dopo che una nave ha urtato il ponte Hunte a Elsfleth, nel distretto di Wesermarsch, i treni possono nuovamente utilizzare questa tratta. Dopo i lavori di riparazione del ponte, il percorso tra Berne e Elsfleth è stato ripristinato per treni passeggeri e merci, come ha dichiarato un rappresentante delle ferrovie. "È stato fatto più velocemente del previsto", ha notato il portavoce, originariamente la riapertura prevista era per la sera di sabato. Attualmente, l'intero percorso tra Berne e Nordenham funziona di nuovo normalmente, cosa di grande importanza per i porti sulla sinistra del Weser.

L'importanza di questa tratta per i locali, l'economia e i porti è nota a noi, Ute Plambeck, rappresentante della Deutsche Bahn per la Bassa Sassonia e Brema, ha dichiarato. Il ponte è stato riparato in un tempo record, in circa quattro settimane. Il ministro dell'Economia della Bassa Sassonia, Olaf Lies (SPD), ha rivelato che la collaborazione di tutti i coinvolti, che ha permesso ai importanti hub logistici di Brake e Nordenham di riprendere le operazioni, è stata fondamentale per questo risultato.

Errore nella valutazione dell'altezza di passaggio

Il 23 luglio, una nave ha urtato il ponte ferroviario, distruggendo quasi completamente la sua casa del ponte. La struttura e le linee elettriche sono state danneggiate. Il capitano della nave ha sottovalutato l'altezza di passaggio e ora è sotto inchiesta per aver messo a rischio sia il traffico ferroviario che quello marittimo.**

Da allora, il traffico ferroviario sul ponte è stato temporaneamente sospeso. La sospensione ha avuto gravi conseguenze economiche per la regione. Le stime degli operatori dei porti di Brake e Nordenham indicano milioni di danni e perdite di posti di lavoro a causa dell'interruzione del trasporto ferroviario. I passeggeri sono stati costretti a trovare mezzi di trasporto alternativi.**

Il porto di Oldenburg non accessibile alle navi da mare

Questo è stato il secondo incidente dell'anno in cui una nave ha urtato il ponte causando danni. Nel primo incidente, in febbraio, la struttura è stata gravemente danneggiata, rendendo necessario la costruzione di un ponte temporaneo a tarda aprile. In entrambi i casi, il capitano della nave ha sottovalutato l'altezza di passaggio. Il ponte temporaneo recentemente installato, tuttavia, è ancora inoperabile per le navi da mare a causa dell'altezza insufficiente. Solo le navi da fiume possono passare sotto di esso, a condizione che la nave sia abbastanza piatta e che i capitani restino vigili riguardo ai livelli delle acque del fiume.**

Considerato che l'altezza è insufficiente per le grandi navi per passarci attraverso, il porto di Oldenburg rimane inaccessibile. Al contrario, i porti di Brake e Nordenham hanno vie alternative praticabili.**

Migliorare la sicurezza del ponte e accelerare la ricostruzione

Per prevenire ulteriori incidenti al ponte Hunte, verrà istituito un gruppo di lavoro sulla sicurezza per sviluppare misure di miglioramento. Tra i piani c'è l'ottimizzazione dei segnali del livello dell'acqua. "Ora, il nostro obiettivo è collaborare per migliorare la sicurezza del ponte e accelerare la ricostruzione del ponte Hunte per garantire l'accessibilità futura di Oldenburg", ha dichiarato il ministro dell'Economia Lies, come dichiarato dalla società ferroviaria. Inizialmente, la costruzione di un nuovo ponte rotante era prevista per il 2030, ma questo sarà accelerato se possibile.**

L'altezza di passaggio del nuovo ponte dovrebbe essere di 1,93 metri più alta del ponte esistente, secondo l'Autorità delle Acque e della Navigazione, come rivelato dalla società ferroviaria. Inoltre, l'apertura per la navigazione dovrebbe essere espansa a circa 40 metri. Secondo il progetto attuale, il nuovo percorso si

