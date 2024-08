- Il servizio ferroviario è stato ripristinato sulla linea ferroviaria della valle del Reno.

Treni di Nuovo in Marcia sulla Linea Rheintalbahn Dopo una Sospensione di Tre Settimane

Dopo una sospensione di tre settimane tra Rastatt e Baden-Baden, una delle principali arterie ferroviarie nord-sud della Germania, la Rheintalbahn, è nuovamente operativa. Deutsche Bahn (DB) ha confermato questo sviluppo nel fine settimana, completando i lavori di costruzione nel termine prestabilito. La società ferroviaria ha ringraziato i suoi viaggiatori a lunga e breve distanza per la loro pazienza durante il periodo di costruzione. All'inizio, ci sono state difficoltà con i trasporti sostitutivi, in particolare all'inizio della sospensione dei lavori.

Traguardo Significativo per il Progetto del Tunnel

Durante il periodo di costruzione, circa due chilometri di binari tra Rastatt e Baden-Baden sono stati rinnovati. Questa trasformazione ha permesso ai binari provenienti dal tunnel di Rastatt di connettersi alla Rheintalbahn. Sono stati effettuati vari investimenti infrastrutturali, tra cui il rinnovo dei binari e l'installazione di nuovi deviatoi. Questo sviluppo viene osservato come un altro passo chiave verso l'operatività del tunnel ferroviario secondo la società ferroviaria.

Ulteriori Restrizioni nel Traffico Regionale

I passeggeri del traffico regionale possono ancora aspettarsi ostacoli a settembre. Fino al 9 settembre, alle 5:00 del mattino, i lavori ferroviari continueranno a Durmersheim e Rastatt, così come a Rastatt e Baden-Baden, comportando modifiche alle strutture, alle cabine di segnalazione e ai deviatoi. Di conseguenza, i passeggeri che viaggiano sulle linee RE 2 e RE 7 tra Karlsruhe e Offenburg dovranno adattarsi alle modifiche dell'orario, come ritardi, cancellazioni e, occasionalmente, trasporti sostitutivi, inclusi autobus sostitutivi, secondo la società ferroviaria.

I treni delle linee RE 40, RB 41 e RB 44 saranno sostituiti da autobus dalla stazione centrale di Karlsruhe almeno fino a Rastatt. L'8 settembre, tutti i treni regionali tra Rastatt e Baden-Baden saranno sospesi per l'intera giornata. Verranno forniti servizi di autobus sostitutivi. Le informazioni rilevanti possono essere ottenute dalla sezione di consulenza per i viaggi sul sito web e sull'app della ferrovia. La società ferroviaria consiglia di prevedere più tempo per i viaggi e di considerare connessioni anticipate se necessario.

I Lavori di Costruzione Continueranno per Anni

I lavori sulla sezione tra il nuovo tunnel e la connessione della Rheintalbahn continueranno fino al prossimo anno. L'inaugurazione del tunnel è prevista per la fine del 2026, senza ulteriori chiusure.

Dopo la prima chiusura, ci sono state molte lamentele: la disponibilità dei veicoli è stata giudicata insufficiente, mentre i passeggeri si sono lamentati della segnaletica insufficiente per i trasporti sostitutivi. I treni merci si sono anche lamentati del percorso unintenzionale attraverso la Francia. Secondo la società ferroviaria, i problemi sulla tratta merci sono stati presto risolti.

I treni merci vengono trasportati attraverso questa linea lungo 170 anni tra i porti del Mare del Nord, le aree industriali occidentali della Germania, la Svizzera e il Nord Italia. Il sistema a quattro binari in corso è previsto per essere completato nel 2035, ma il rinnovamento completo della Rheintalbahn non sarà concluso fino al 2041.

La interruzione della linea nord-sud tra Rastatt e Baden-Baden, che ha interessato la Rheintalbahn, ha rappresentato una sfida per i treni merci, che hanno dovuto affrontare un percorso unintenzionale attraverso la Francia.

Adesso che i due chilometri tra Rastatt e Baden-Baden sono stati rinnovati, la Rheintalbahn è di nuovo un'arteria ferroviaria nord-sud vitale in Germania.

