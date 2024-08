- Il servizio ferroviario è stato interrotto a causa di ostruzioni sui binari.

Un rappresentante di Deutsche Bahn ha annunciato che un treno merci ha urtato un ostacolo non identificato intorno alle 18:30. I dettagli dell'ostacolo erano inizialmente poco chiari.

In risposta, i treni ad alta velocità (ICEs) in viaggio tra Kiel o Amburgo e Basilea sono stati deviati attraverso Bruchsal. Lo stesso vale per gli ICE che viaggiano nella direzione opposta.

Il portavoce ha anche menzionato che i treni S (locale) termineranno i loro viaggi in anticipo a Schwetzingen o Hockenheim prima di fare ritorno. L'incidente è avvenuto vicino a Oftersheim, secondo un rappresentante della polizia federale nel distretto del Rhine-Neckar. I dettagli esatti stanno ancora essere chiariti.

L'incidente che ha causato il rallentamento del treno merci è avvenuto all'interno dei confini del distretto del Rhine-Neckar. A causa dell'incidente a Oftersheim, i treni che solitamente attraversano il distretto del Rhine-Neckar hanno dovuto modificare i loro itinerari.

Leggi anche: