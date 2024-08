- Il servizio ferroviario dovrebbe cessare di coprire i deficit finanziari nel trasporto merci.

Ogni anno, la divisione merci di Deutsche Bahn, DB Cargo, accumula perdite massicce che ammontano a centinaia di milioni di euro. Queste perdite sono state costantemente coperte dalla società madre. Sembra che la Commissione UE stia per porre fine a questa pratica.

Secondo la conferma di DB Cargo a Reuters, la Commissione UE vieterà il pareggio delle perdite da parte di Deutsche Bahn, governato da un accordo di trasferimento dei risultati, per motivi di concorrenza.

Come ha dichiarato un portavoce in risposta alle domande, "Si sta profilando una soluzione nel caso di aiuti di Stato UE contro la Repubblica Federale Tedesca riguardo a DB Cargo". La Commissione UE è attesa a prendere una decisione con condizioni più tardi quest'anno, indicando che la fine del contratto di trasferimento dei profitti è importante per questa conclusione.

L'inchiesta della Commissione UE, in corso dal'inizio del 2022, si sta avvicinando alla fine. Ciò significa che DB Cargo dovrà operare finanziariamente in modo indipendente in futuro.

L'autorità della concorrenza ha concesso a DB Cargo circa due anni per tornare in attivo, consentendole di rimanere una società al 100% all'interno del gruppo DB. I pagamenti precedenti di pareggio delle perdite non devono essere restituiti.

Il governo tedesco, il consiglio di amministrazione di DB AG e DB Cargo AG sono d'accordo sull'urgenza di risolvere la crisi finanziaria a lungo termine di DB Cargo e di attuare immediate misure. È stato stabilito un programma di trasformazione completo per garantire un futuro legalmente sicuro per DB Cargo AG.

DB Cargo sta attualmente attraversando una ristrutturazione significativa, con l'obiettivo di tagliare i posti di lavoro amministrativi e riallineare le aree di business. Sono in corso trattative con il sindacato dei ferrovieri e dei trasporti (EVG) sulla trasformazione.

Una parte significativa delle perdite è causata dal cosiddetto traffico a carro singolo. I carichi vengono prelevati direttamente dai clienti industriali e assemblati in lunghi treni nelle stazioni di smistamento. Al stazione di destinazione, questi vengono smantellati e i vagoni vengono trasportati individualmente oltre.

Molti esperti considerano l'operazione di questa offerta economicamente non sostenibile. Di conseguenza, il governo federale fornisce un sussidio per sostenere il traffico a carro singolo.

