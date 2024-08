Il servizio di traghetti della Crimea ha temporaneamente interrotto le operazioni alle 13:03.

Il porto russo di Kavkaz, cruciale per rifornire la Crimea, rimane chiuso ai traghetti un giorno dopo un attacco ucraino. Secondo il Ministero dei Trasporti russo, il traffico dei traghetti riprenderà dopo il completamento delle operazioni di pulizia. Situato nello stretto di Kerch, che collega il mar Nero al mar d'Azov, Kavkaz è uno dei punti di transito più importanti del mar Nero. Carburante e munizioni vengono trasportate in Crimea attraverso questo porto.

12:20 Russia Today: "Eventualmente vedremo la rappresaglia di Putin"Il presidente russo Vladimir Putin sembra calmo di fronte ai successi militari ucraini a Kursk. "È il suo comportamento tipico in situazioni simili", afferma l'analista politica russa Ekaterina Schulmann, riferendosi alle notizie sfavorevoli per il Cremlino. "Scompare fino a quando la situazione non si sistema e poi agisce come se nulla fosse successo". Altri esperti russi credono che il Cremlino stia attualmente valutando le possibilità per un contrattacco. In una simile decisione, il presidente russo di solito si prende del tempo, si dice. "Eventualmente vedremo come Putin risponderà", avverte Alexander Gabuev, direttore del Carnegie Russia-Eurasia Center di Berlino.

11:41 Deposito di petrolio russo a Proletarsk ancora in fiammeIl deposito di petrolio russo a Proletarsk, situato nella regione meridionale russa di Rostov, è ancora in fiamme. Secondo il programma di monitoraggio degli incendi di NASA, la struttura è ancora in fiamme oggi e il canale Telegram Baza, vicino alle agenzie russe delle forze dell'ordine, riferisce anche che l'incendio è ancora in corso. Secondo Baza, il deposito sarebbe stato colpito di nuovo da un drone ucraino la scorsa notte.

11:12 "L'Ucraina cerca di simbolicamente concludere con Modi"Mentre l'India, in quanto membro del BRICS, è strettamente allineata con la Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sta ricevendo il primo ministro indiano Narendra Modi a Kyiv e si spera in una mediazione per porre fine al conflitto. A causa dell'offensiva di Kursk, gli ucraini sono "più ansiosi che mai per i negoziati di pace", riferisce la reporter di ntv Nadja Kriewald.

10:45 Difesa aerea ucraina in azione in diverse regioniL'esercito ucraino sostiene di aver abbattuto 14 dei 16 droni d'attacco russi lanciati durante la notte. "Il sistema di difesa aerea era operativo nelle regioni di Cherkasy, Kirovohrad, Poltava e Sumy", riferisce l'aeronautica.

10:16 L'Ucraina commenta la nave affondata a KavkazLa marina ucraina commenta la distruzione di una nave nel porto russo di Kavkaz. "Un altro obiettivo militari indiscutibilmente neutralizzato", dice il portavoce della marina Dmytro Pletentschuk sulla televisione ucraina. La nave era destinata a rifornire il nemico di carburante. La nave è affondata e il porto è attualmente inaccessibile. Le autorità locali affermano che l'attacco è avvenuto giovedì, con la nave che ha preso fuoco.

09:44 L'ambasciatore russo: "Nessuna zona cuscinetto sul territorio russo"L'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, commenta l'offensiva di Kursk e l'obiettivo dichiarato di Kyiv di stabilire una zona cuscinetto lì: "Impossibile. Non ci sarà alcuna zona cuscinetto sul territorio russo", cita TASS. Simultaneamente, avverte che Mosca non consulterà Washington per espellere le forze ucraine dalla regione di Kursk. Accusa gli Stati Uniti di "costantemente mettere alla prova la pazienza dei russi" e cercare di provocare "decisioni emotive e affrettate".

09:10 L'analisi online mostra: la soddisfazione per Putin in Russia sta aumentandoNon è sorprendente: dal momento in cui i soldati ucraini hanno attraversato il territorio russo due settimane fa, le opinioni negative verso il presidente Vladimir Putin sembrano aumentare in Russia. Secondo un'analisi di FilterLabs AI, riportata dal "New York Times", molti contribuenti online credono che l'avanzata ucraina sia un fallimento del governo russo e di Putin in particolare. "La risposta di Putin all'invasione è stata al meglio insufficiente e al peggio offensiva", dice Jonathan Teubner, CEO di FilterLabs, che traccia i sentimenti russi attraverso l'analisi dei social media.

08:36 Modi arriva a KyivIl primo ministro indiano Narendra Modi si trova attualmente in Ucraina, secondo i media indiani e ucraini. È prevista una riunione con il presidente Volodymyr Zelenskyy. L'Ucraina spera nel sostegno dell'India a causa della sua influenza globale significativa, ma nutre anche dubbi sulla sua dichiarata neutralità. In luglio, Modi ha visitato Mosca. Le immagini di lui che abbraccia il presidente russo Vladimir Putin sono state contestate in Ucraina e in molti paesi occidentali.

08:05 L'avvertimento della Russia sugli attacchi alla centrale nucleare 'è solo chiacchiere in più'Il presidente russo Vladimir Putin accusa l'Ucraina di tentare di attaccare la centrale nucleare di Kursk. Il reporter di ntv Rainer Munz valuta il rischio effettivo di un incidente nucleare a causa della guerra.

07:33 La Cina e la Bielorussia pianificano una collaborazione potenziata - Inclusa la sicurezzaLa Cina e la Bielorussia concordano di rafforzare la cooperazione in settori come il commercio, la sicurezza, l'energia e la finanza, secondo una dichiarazione congiunta seguita all'incontro tra il premier cinese Li Qiang e il premier bielorusso Roman Golovchenko. Si prefiggono anche di potenziare la collaborazione sulle catene di approvvigionamento industriali e migliorare la facilitazione del commercio per ridurre i costi per entrambe le parti. La Cina è il secondo più grande partner commerciale della Bielorussia e il più grande in Asia.

07:05 Comandi Ucraini si Preoccupano per i Nuovi Reclute Inadeguatamente Addestrati I leader e i soldati ucraini esprimono ansie per l'addestramento insufficiente dei nuovi reclute e il significativo vantaggio di Russia nell'aeronautica e nell'artiglieria sul fronte orientale. Un comandante di battaglione della 47ª Brigata afferma: "Alcuni individui si rifiutano di sparare. Vedono il nemico in posizione di tiro nella trincea ma non reagiscono. È per questo che i nostri uomini stanno perdendo vite". Spiega: "Se non utilizzano le loro armi, non servono a nulla". Nel maggio scorso, il governo ha emanato una legge sulla mobilitazione controversa. Da allora, fonti rivelano che ogni mese vengono arruolati decine di migliaia di combattenti. La richiesta più alta è per l'infanteria, ma ci sono problemi nell'addestramento, nell'equipaggiamento e nel compenso di un numero così elevato di nuovi reclute.

06:35 La Russia si Aspetta che gli Stati Uniti Levino le Restrizioni sulle Armi per l'Ucraina Secondo l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, la Russia presume che gli Stati Uniti aboliranno presto tutte le limitazioni sull'utilizzo delle armi fornite all'Ucraina. L'ambasciatore Anatoli Antonov afferma: "L'amministrazione attuale agisce come qualcuno che tende la mano mentre nasconde un pugnale dietro la schiena". Stanno preparando il terreno per abolire tutte le restrizioni attuali senza pensarci due volte in futuro. Antonov sottolinea che un vero dialogo con gli Stati Uniti è possibile solo se abbandonano la loro "ostile" politica verso la Russia. Inoltre, conferma che un incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il mese prossimo è improbabile.

06:09 Harris Conferma il Sostegno per la NATO e l'Ucraina La candidata democratica alla presidenza Kamala Harris conferma il suo sostegno alla NATO e sostiene il continuo appoggio all'Ucraina, sotto attacco da parte della Russia. "Starò saldamente con l'Ucraina e i nostri alleati della NATO", dice nel suo discorso alla Convenzione Nazionale Democratica a Chicago. Tuttavia, il suo avversario repubblicano, Donald Trump, ha minacciato di abbandonare la NATO e ha addirittura incoraggiato il presidente russo Vladimir Putin a invadere l'Europa.

05:38 Presidente dell'Agenzia di Rete: "Il Governo Federale Rimarrebbe in Allerta" Nonostante i depositi di gas adeguatamente riforniti, il presidente dell'Agenzia Federale di Rete, Klaus Müller, raccomanda prudenza nell'utilizzo del gas. "Il governo federale rimane in allerta. Dobbiamo continuare ad essere cauti", dice al Augsburger Allgemeine. Inoltre, fa notare l'avanzata dell'esercito ucraino nel territorio russo, che potrebbe peggiorare la situazione. "Non è l'infrastruttura del gas in sé che è contestata, ma l'area circostante questa infrastruttura è un campo di battaglia su entrambi i lati", spiega al giornale. Ciò include la stazione di gas Gazprom a Sudzha, situata solo pochi chilometri dal confine ucraino sul territorio russo e che funge da punto di distribuzione principale per il gas esportato in Europa. Il gas dalla Siberia viene pompato qui nelle nazioni UE come Slovacchia, Ungheria e Austria attraverso l'Ucraina.

04:40 Modi Visita Kiev: "Nessun Conflitto può Essere Risolto attraverso la Guerra" Il primo ministro indiano Narendra Modi è previsto in visita in Ucraina per la prima volta oggi. È prevista una riunione con il presidente Volodymyr Zelensky nella capitale Kiev, come annunciato dal Ministero degli Esteri indiano. L'India mantiene una posizione neutrale sull'invasione russa, non impone sanzioni occidentali a Mosca e diventa uno dei più grandi acquirenti di petrolio a basso costo sul mercato globale. Nuova Delhi sostiene costantemente una risoluzione attraverso il dialogo. "L'India crede fermamente che nessun conflitto possa essere risolto attraverso la guerra. La perdita di vite innocenti durante la guerra è la maggiore sfida per l'umanità", ha detto Modi durante una visita in Polonia giovedì. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha incoraggiato Modi ad agire come mediatore nel conflitto.

03:31 Fonti: gli Stati Uniti Invieranno ulteriore Aiuto Militare all'Ucraina Secondo fonti governative, gli Stati Uniti pianificano di inviare ulteriore aiuto militare all'Ucraina del valore di circa 125 milioni di dollari. L'ultimo pacchetto di aiuti include missili per la difesa aerea, munizioni per i lanciarazzi Himars, missili Javelin e una vasta gamma di altre armi, equipaggiamento e veicoli, secondo le fonti che hanno parlato a condizione di anonimato. L'annuncio ufficiale è atteso oggi, un giorno prima del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina. Le armi saranno acquistate dalle scorte del Pentagono, consentendo una consegna rapida.

02:12 L'Ucraina Rapporta 53 Attacchi Russi Vicino a Pokrovsk in un Giorno L'esercito ucraino ha documentato un totale di 53 attacchi russi vicino alla città di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina per tutta la giornata di giovedì. La cattura di Pokrovsk rimane l'obiettivo principale delle forze russe in Ucraina, secondo un comunicato del Comando Generale. Non è stato ancora rilasciato alcun comunicato dalle autorità russe. Secondo le informazioni disponibili, le truppe russe hanno gradualmente avanzato verso Pokrovsk negli ultimi giorni.

01:16 Leader SPD: Senza Forniture di Armi, l'Ucraina sarebbe "Cancellata" Poco prima delle elezioni statali in Turingia e Sassonia, la leader SPD Saskia Esken ribadisce il sostegno militare all'Ucraina contro la Russia. Il cancelliere Olaf Scholz lavora per una pace giusta e sostenibile, dice Esken ai giornali del gruppo Funke. "Finché Putin non rinuncerà alla sua ambizione di fare guerra all'Ucraina, la pace non può essere raggiunta diplomaticamente". Esken collega le sue dichiarazioni alla critica della leader della sinistra Sahra Wagenknecht. "Se, come propone la signora Wagenknecht e altri, oggi fermassimo la fornitura di armi all'Ucraina, il paese sarebbe conquistato domani e cancellato il giorno dopo. Ciò avrebbe conseguenze disastrose per la sicurezza in tutta l'Europa, che non porterebbe a meno armamenti e sicuramente non alla pace".

23:56 Ukraine si prepara per l'inverno più rigido mai vistoL'Ucraina si aspetta un inverno duro e freddo a causa della distruzione della sua rete energetica e di potenza causata dagli attacchi russi. "Ci troviamo di fronte al più difficile inverno della nostra storia", ha dichiarato il ministro dell'Energia ucraino Herman Haluschtschenko durante una chiamata video. Questo inverno sarà ancora più rigido dell'ultimo, poiché i danni causati dagli attacchi russi continui si sono accumulati. L'esercito russo utilizza una vasta gamma di armi in attacchi combinati per causare danni estesi, ha rivelato. In un inverno mite, l'uso dell'energia è di circa 18 gigawatt, mentre in un inverno rigido è di 19 gigawatt. Inoltre, si devono creare riserve di un gigawatt, ha detto Haluschtschenko. Gli attacchi russi hanno distrutto circa 9 gigawatt di capacità.

21:08 NATO aumenta il livello di sicurezza alla base aerea di GeilenkirchenLa NATO ha aumentato il livello di sicurezza alla base aerea di Geilenkirchen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, a causa di una possibile minaccia. Tutto il personale aggiuntivo è stato rimandato a casa, ha dichiarato un portavoce della base. Questa decisione è stata presa sulla base di informazioni di intelligence che indicano una potenziale minaccia. "Non c'è motivo di allarmarsi e si tratta di una misura precauzionale per garantire che possiamo mantenere le nostre funzioni principali", ha detto il portavoce. La polizia conferma di essere presente sulla scena. Non vengono forniti ulteriori dettagli e non viene rivelato il numero di forze dispiegate.

22:43 Ucraina conferma l'attacco alla base russa a KurskIl'esercito ucraino riferisce un altro attacco alle truppe russe nella regione di Kursk. Utilizzando missili guidati USA, hanno preso di mira una base russa nel pomeriggio, secondo il comandante dell'aeronautica, Mykola Oleshchuk. "Un centro di comando dei droni, una unità di guerra radio-elettronica, attrezzature, armi e fino a 40 militari russi sono stati colpiti", ha scritto Oleshchuk, allegando un video dell'attacco.

22:13 Si tiene il primo incontro successivo alla conferenza sulla pace in SvizzeraDopo la conferenza sulla pace in Svizzera di giugno, si è tenuto il primo incontro successivo, secondo l'Ucraina. Rappresentanti di più di 40 stati e organizzazioni hanno partecipato all'incontro virtuale. Sono previsti ulteriori incontri di lavoro.

