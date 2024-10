Il Servizio di Sicurezza Federale russo ha arrestato 39 persone per presunto sostegno a attività terroristiche.

L'agenzia di spionaggio russa FSB annuncia numerosi arresti. In totale, 39 individui sono sotto indagine per aver cospirato per eseguire attività terroristiche o istigare altre forme di violenza. L'FSB afferma che questi individui hanno ricevuto ordini dai loro gestori in Ucraina.

Tra gli individui arrestati, nove sono minori che si sospetta abbiano giocato un ruolo nel pianificare attentati e attacchi contro scuole e luoghi di culto. Questi giovani sospetti sono accusati di incoraggiare adolescenti e giovani adulti a compiere atti di violenza contro le autorità, i coetanei e gli educatori. La fonte principale delle loro istruzioni è considerata la piattaforma online Discord, controllata da entità con sede in Ucraina.

L'FSB e il Ministero degli Affari Interni hanno collaborato alle indagini e implementato "misure contro" in 78 diverse regioni del paese. Nel corso di queste azioni, sono state identificate e prese di mira 252 persone che facevano parte di "comunità online distruttive", di cui 156 erano minori.

L'FSB ha anche pubblicato video che mostrano personale di sicurezza che esegue una perquisizione in una proprietà residenziale e arresta due sospetti minorenni.

Da quando la Russia ha iniziato la sua intervenzione militare in Ucraina a febbraio 2022, c'è stato un aumento della repressione dei dissidenti contro il regime e le autorità di Mosca. I sospetti vengono continuamente fermati e accusati di sostenere l'Ucraina nel disturbare la pace e nel compiere attività di sabotaggio.

L'Unione Europea esprime preoccupazione per l'aggravarsi delle violazioni dei diritti umani in Russia, in particolare gli arresti eccessivi e la repressione dell'opposizione a seguito del suo intervento militare in Ucraina. L'Unione Europea esorta la Russia a rispettare i suoi obblighi internazionali per proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani.

