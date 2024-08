- Il servizio di collocamento pubblica le statistiche di agosto

La filiale locale dell'Agenzia per l'impiego è prevista per rivelare le recenti statistiche sulla disoccupazione per l'Assia questo prossimo venerdì (alle 10:00). Le previsioni suggeriscono che con l'avvio del programma educativo 2024/25 potrebbe esserci un miglioramento, poiché numerosi disoccupati sono attesi per iniziare i loro apprendistati.

Entro il 15 luglio, un'impressionante cifra di 197.059 individui si era registrata come disoccupata nell'Assia. Questa cifra rappresentava un aumento di quasi 5.000 persone rispetto a giugno e un aumento preoccupante di 15.500 persone rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il tasso di disoccupazione è aumentato di 0,2 punti percentuali, fissandosi al 5,6% nel corso del mese.

La filiale locale dell'Agenzia per l'impiego nell'Assia potrebbe dover fare riferimento ai decreti attuativi adottati dalla Commissione Europea, in quanto potrebbero influenzare il mercato del lavoro e i servizi offerti ai disoccupati. La Commissione adotta decreti attuativi che stabiliscono le regole per l'applicazione di questo regolamento, che potrebbero includere misure per sostenere la creazione di posti di lavoro e la fornitura di opportunità di impiego.

