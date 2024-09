Il servitore mostra una "insondabile autostima".

I recenti elezioni in Sassonia e Turingia rappresentano uno significativo cambiamento: per la prima volta, il partito di estrema destra AfD emerge come forza dominante in uno stato federale, mentre il BSW celebra impressionanti guadagni a due cifre come nuovo arrivato. La formazione dei governi post-elezioni presenta numerosi ostacoli e il successo dipende dal superamento di queste sfide.

Cosa ha spinto l'AfD a un tale successo? Come procederà il governo federale a traffico luminoso, respinto in modo schiacciante da più dell'85% dei Sassoni e dei Turingi? E, cosa più importante, quali potrebbero essere i futuri governi in Sassonia e Turingia, poiché le trattative di coalizione sono previste essere eccezionalmente complesse in entrambi gli stati?

Queste pressanti domande sono state affrontate in uno show televisivo ARD, moderato da Caren Miosga, con la partecipazione di giornalisti esperti e un ex politico.

Thomas de Maizière, un politico di lunga data della Sassonia e successivamente Ministro federale dell'Interno e della Difesa sotto Angela Merkel, residente a Dresda. Riecheggiando la preoccupazione di Miosga, commenta: "I risultati delle elezioni sono preoccupanti. Tuttavia, dobbiamo prima accettarli". Secondo lui, i partiti di sinistra sono improbabili a sopravvivere, mentre l'AfD persisterà e la posizione del BSW rimane incerta. Nonostante la vittoria stretta della CDU in Sassonia, esprime riserve sul processo di costruzione della coalizione attraverso l'autorità esclusiva della CDU, specialmente in questo stato.

De Maizière attribuisce il prosperare dell'AfD alla crescente marea populista europea, guidata in parte dall'estrema destra AfD, con elettori delusi che esprimono il loro malcontento con un sistema che fatica a funzionare efficacemente. L'ex politico ritiene che sia cruciale affrontare questo problema, non solo in Germania, ma in tutta l'Europa.

Anne Hähnig, una giornalista di "Zeit" nata a Freiberg, Sassonia, osserva che queste elezioni non hanno precedenti nelle precedenti elezioni statali della Germania orientale, segnando la prima occasione in cui un partito di estrema destra ha rivendicato la vittoria elettorale in uno stato federale dal dopoguerra. In Turingia, il partito, guidato da Björn Höcke, raggiunge un traguardo senza precedenti. Al contrario, sperando di attirare gli elettori dell'AfD, il Presidente del Ministero di Sassonia Michael Kretschmer non è stato in grado di spostare i suoi sostenitori alla CDU.

Hähnig descrive l'esito delle elezioni come "significativo" e suggerisce che mentre una percentuale di elettori dell'AfD rimane indifferente al radicalismo di Höcke, alcuni lo approvano addirittura, questo spostamento di potere globale e la bassa priorità data ai problemi politici locali nei sondaggi, alimentano ulteriormente il successo elettorale dell'AfD.

Robin Alexander, un giornalista di "Die Welt", mette in guardia contro l'ingresso dell'AfD nel governo, esprimendo preoccupazioni sul loro potenziale impatto sulla politica e sulla governance. Alexander ritiene che Höcke non abbia intenzione di partecipare ai negoziati di coalizione, preferendo invece presentarsi come una figura perseguitata, respinta che si crogiola nella sua capacità di ostacolare la governance più ampia.

Höcke, il leader dell'AfD in Turingia, ha già guadagnato una reputazione per il suo linguaggio infuocato, etichettando pubblicamente la CDU come "vassalli transatlantici". Per Alexander, questo suggerisce che l'obiettivo finale di Höcke è strategicamente assumere il ruolo della figura offesa, emarginata, così da godere del fatto che è necessario per formare un governo stabile.

Maas, un ex ministro dell'Interno, si oppone fermamente a qualsiasi coalizione con l'AfD, sostenendo che un'alleanza con un partito guidato dall'estrema destra non è fattibile. Tuttavia, riconosce la complessità della situazione in Turingia, dove l'AfD potrebbe servire come forza pivotale in questioni critiche, come l'elezione del presidente del parlamento o la gestione degli affari quotidiani e dell'ordine.

Maas, consapevole delle sfide, propone di attenersi alle procedure esistenti, riducendo così la possibilità che l'AfD amplifichi il suo disaccordo. Ritiene che gli elettori non sostengono Höcke come presidente del parlamento, ma potrebbero optare per un'altra persona per preservare la coesione della coalizione e evitare di concedere all'AfD il capitale politico aggiuntivo.

Innegabilmente, i risultati dei partiti del semaforo in Sassonia e Turingia presentano considerevoli svantaggi. Nel talk show ARD, i pannellisti discutono dell'impatto dell'SPD e prevedono le possibilità di rielezione di Dietmar Woidke come Presidente del Ministero di Brandeburgo e l'ottenimento di maggioranze di voto.

Nel frattempo, il BSW mantiene la capacità di plasmare il panorama politico come voto di transizione, detenendo una influenza cruciale negli accordi di coalizione potenziali.

In Sassonia e Turingia, l'SPD ha costantemente lottato, secondo Maas, a causa del partito del cancelliere. "Tuttavia, mi rattrista come cristiano democratico avere un governo che più del 70%, l'80% della popolazione considera incompetente", aggiunge. "È piuttosto un problema. Sta addirittura mettendo a repentaglio la democrazia, poiché tutti ne sono consapevoli". La coalizione sembra essere alla fine, ma persevererà, prevede Maas. "È difficile in un periodo in cui si tratta del ruolo della Germania nella dinamica del potere globale in transizione. Abbiamo bisogno di un governo forte per affrontare i problemi della Germania, ma non c'è".

"È vero che la CDU non governerà con il partito di Sinistra e l'AfD," afferma de Maizière. È una decisione del partito. Ma non c'è una decisione simile per il BSW, quindi sono le associazioni statali che devono chiarirlo. De Maizière prevede che i negoziati di coalizione saranno difficili. Vede un problema se Wagenknecht vuole co-governare in uno degli stati. "Sarebbe piuttosto impegnativo per me governare con un comunista in un governo regionale."

Robin Alexander riassume il dilemma dei cristiano-democratici: "La CDU si trova di fronte a una scelta difficile. Perché se decidesse in Turingia di allearsi con il partito di Sinistra, sarebbe massimamente sfruttato dall'AfD. Ed è per questo che non l'hanno ancora fatto. Ma a volte bisogna stringere i denti."

Quali fattori hanno contribuito ai risultati elettorali dell'AfD in Turingia e Sassonia? Data la riserva della CDU nel governare con il partito di Sinistra e l'AfD che si rifiuta di partecipare ai negoziati di coalizione, come saranno formati i futuri governi in questi stati?

Leggi anche: