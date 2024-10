"Il sequel di Joker ha un rendimento inferiore a quello dei cinema" o "Il secondo episodio di Joker non riesce ad attirare grandi folle nelle sale"

Il regista Todd Phillips è probabilmente altrettanto felice della personalità del Joker all'inizio del film "Joker: Folie à Deux". Il tanto atteso sequel di "Joker" ha debuttato negli Stati Uniti con un incasso stimato di circa 40 milioni di dollari, lontano dalle previsioni, come riportato da The Hollywood Reporter.

Gli esperti avevano previsto che "Joker: Folie à Deux", con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, avrebbe incassato almeno 50-60 milioni di dollari nei primi giorni. Tuttavia, queste stime sono state riviste al ribasso nel corso del weekend di apertura a causa del calo di interesse, raggiungendo infine i 47 milioni di dollari - una cifra che il film non è riuscito a raggiungere. The Hollywood Reporter attribuisce il deludente incasso del film alle recensioni negative.

Il sequel è anche molto indietro rispetto agli altri successi del box office di quest'anno. Ad esempio, "Inside Out 2" ha incassato circa 154 milioni di dollari nel weekend di apertura, mentre "Deadpool & Wolverine" ne ha incassati quasi 211 milioni. Con un budget di produzione di circa 200 milioni di dollari, "Joker: Folie à Deux" è costato più di tre volte tanto il suo predecessore altamente acclamato.

Esperimento di genere audace?

"Joker: Folie à Deux" è stato criticato sia dalla critica nazionale che internazionale. Anche il pubblico del film sembra deluso, come indicato dai vari siti di recensioni online. Attualmente, solo il 33% delle recensioni della critica e il 31% delle recensioni del pubblico su Rotten Tomatoes sono positive.

Mentre la performance di Joaquin Phoenix non è stata criticata e l'interpretazione di Lady Gaga di Harley Quinn ha impressionato i critici, molti hanno criticato la decisione di Phillips di fare del film un musical. Come ha notato ntv.de, questa scelta artistica tende a distrarre dalla potenza narrativa della storia oscura e distruttiva. Gli spettatori che si aspettavano una continuazione del tema del thriller psicologico del primo film potrebbero rimanere delusi.

"Joker 2" ha performato meglio all'estero, incassando 81,1 milioni di dollari finora. Anche se ha incontrato le aspettative mondiali di 121,1 milioni di dollari, il film ha iniziato male in Germania, con 351.000 biglietti venduti e 4,2 milioni di euro di incassi, secondo le classifiche del box office tedesco di Blickpunkt: Film.

L'endorsement di Francis Ford Coppola

Tuttavia, il regista di "Joker" ha ricevuto il sostegno da una fonte inaspettata: Francis Ford Coppola, il cui epico auto-finanziato "Megalopolis" da 120 milioni di dollari sta lottando al botteghino. Sulla sua pagina Instagram ufficiale, l'85enne ha scritto: "Sono sempre stato un fan dei film di Todd Phillips e li trovo molto divertenti. Da 'The Hangover' in poi, ha sempre superato le aspettative del pubblico. Congratulazioni per 'Joker: Folie à Deux!'"

Nonostante l'endorsement di Francis Ford Coppola, le recensioni negative e l'interesse del pubblico diminuito hanno notevolmente influenzato la performance al botteghino di 'Joker: Folie à Deux'. Il valore di intrattenimento del tanto atteso sequel, con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, non è stato sufficiente a superare le previsioni, fermandosi a un incasso stimato di 40 milioni di dollari.

La delusione per l'esperimento di genere musicale in 'Joker: Folie à Deux' è evidente, poiché il film è indietro rispetto ad altri successi del box office come "Inside Out 2" e "Deadpool & Wolverine" e non raggiunge neanche il costo di produzione del suo predecessore altamente acclamato.

