- Il separatista Puigdemont a rischio di arresto in Spagna

** despite un mandato di arresto in Spagna, il leader separatista catalano Carles Puigdemont è tornato a casa dopo quasi sette anni di esilio. I dettagli del suo ritorno non sono stati immediatamente noti. Ha scritto sulla piattaforma X che è suo diritto democratico in quanto eletto membro del Parlamento regionale catalano di Barcellona partecipare alle elezioni per un nuovo presidente giovedì. Per la prima volta in decenni, un socialista, Salvador Illa, che chiaramente respinge l'indipendenza catalana, si candida.**

** Tuttavia, Puigdemont, che ha vissuto a lungo in Belgio, potrebbe non arrivare molto lontano in Spagna poiché la polizia locale sarebbe in attesa di lui, con l'obiettivo di impedire che entri nell'aula parlamentare e ostacoli o ritardi l'elezione di Illa. Il partito di Puigdemont, Junts, ha chiamato per un "benvenuto istituzionale" per il "130° Presidente della Catalogna" vicino al palazzo del parlamento giovedì mattina. La commissione parlamentare pertinente ha fissato l'inizio della discussione sulla candidatura di Illa per le 10:00, con il voto previsto in seguito durante la giornata.**

** Il partito di Illa è emerso come la forza più forte nelle elezioni anticipate di maggio, ma ha bisogno del sostegno del partito separatista di sinistra ERC, che è stato garantito attraverso concessioni su questioni finanziarie e la promozione della lingua catalana. Se non viene formato un nuovo governo entro il 25 agosto, saranno necessarie nuove elezioni.**

** Puigdemont rischia l'arresto nonostante una legge di amnistia a causa dell'interpretazione controversa della legge da parte della magistratura. La legge esclude i casi di arricchimento personale. although Puigdemont is not accused of pocketing public funds, the judiciary is investigating him for personal enrichment. They argue that using public funds for his illegal political goals in the 2017 referendum is equivalent to personal enrichment.**

** Il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez, leader del governo socialista di minoranza, ha promesso l'amnistia ai "catalanisti" per garantire il loro sostegno per la sua rielezione a novembre. Se i deputati di Junts ritirassero la loro cooperazione, Sánchez potrebbe affrontare un problema.**

La Commissione non ha ancora preso una decisione sull'eventuale immunità di Puigdemont come eurodeputato, che potrebbe influire sulla sua situazione in Spagna. Nonostante l'indecisione della Commissione, la polizia locale in Spagna è ancora pronta a impedire a Puigdemont di entrare nell'aula parlamentare.

