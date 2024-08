Il separatista catalano ricercato Puigdemont riappare in Spagna per radunare i suoi sostenitori e poi scompare di nuovo.

In un'atmosfera di forte presenza della polizia, Puigdemont ha parlato a una folla di migliaia di sostenitori nella capitale catalana da un palco vicino al Parlamento catalano prima di scomparire dietro le quinte.

Ha detto alla folla che il suo obiettivo era riaccendere la spinta all'indipendenza che aveva gettato la Spagna in una crisi politica sette anni fa.

"Oggi, molti pensavano che avrebbero celebrato il mio arresto, e pensavano che questa punizione ci avrebbe dissuaso - e voi", ha detto.

"Oggi sono venuto a ricordare loro che siamo ancora qui! Siamo ancora qui perché non abbiamo il diritto di arrenderci."

Alcuni funzionari di spicco del suo partito Junts, tra cui il presidente del Parlamento Josep Rull, e membri del partito separatista moderato Esquerra Republicana de Catalunya, che attualmente guida il governo regionale, hanno guidato una marcia verso il Parlamento catalano dopo il comizio mentre i giornalisti cercavano di scoprire se Puigdemont fosse tra loro.

Un dibattito per giurare il socialista Salvador Illa come nuovo presidente della Catalogna, ponendo fine a un decennio di governo separatista, è iniziato in un'atmosfera di confusione e speculazioni sulle sorti di Puigdemont e su come fosse potuto scomparire alla vista di tutti.

"Dovevamo vedere come lo stato ha permesso a questo criminale di tenere un comizio", ha detto Ignacio Garriga, segretario generale del partito di estrema destra Vox, ai reporter fuori dal Parlamento catalano. "Non capiamo perché non sia ancora stato arrestato."

Un portavoce del Ministero dell'Interno catalano ha confermato che Puigdemont è sfuggito all'arresto. "Posso confermare che Puigdemont non è stato ancora arrestato", ha detto. "Posso confermare che sono state istituite barriere stradali per trovarlo."

Puigdemont, 61 anni, fuggì in Belgio sette anni fa dopo un fallito tentativo di secessione e da allora vive in esilio. Probabilmente sarà ora arrestato per un mandato di arresto pendente per presunto peculato, che nega.

