Il separatista catalano Puigdemont lascia la Spagna dopo aver evitato l'arresto, dice un alleato

Il leader separatista catalano Carles Puigdemont era in viaggio verso il Belgio venerdì, dopo aver partecipato a un comizio nel centro di BarcellonaDespite an outstanding warrant for his arrest in Spain, his party’s general secretary said on Friday.