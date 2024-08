- Il sentimento olimpico all'inaugurazione dello Stadio Steyer di Dresda

Per la riapertura dello stadio Heinz-Steyer rinnovato il 30 agosto, sono attesi circa 30 leggende dello sport legate a Dresda. L'amministrazione comunale ha annunciato la presenza della detentrice del record mondiale dei 100 metri Marlies Göhr, della leggenda del salto in lungo Heike Drechsler e dell'ostacolista Hagen Melzer. Uno spettacolo sportivo di grandi dimensioni vuole creare un'atmosfera olimpica prima dell'incontro di atletica leggera "Golden Oval", che vedrà in azione la sprinter Rebekka Haase e l'ostacolista Karl Bebendorf.

Lo stadio, ricostruito e modernizzato in due anni, si collegherà alla tradizione del "Golden Oval" degli anni '80 e, come parte del World Athletics Continental Tour, ospiterà anche atleti internazionali. Ha 10.400 posti a sedere, di cui 5.400 coperti. Con tribune mobili, la capacità può essere ampliata fino a 15.000 spettatori. I Dresden Monarchs giocheranno anche le loro partite di football americano di prima divisione.

Luogo per competizioni internazionali e record del mondo

L'arena, aperta nel 1919 e successivamente intitolata a un calciatore, ha fatto la storia dello sport. La Federazione calcistica tedesca (DFB) ha organizzato lì diversi incontri internazionali prima della Seconda guerra mondiale. Durante l'era della DDR, è stato intitolato a un calciatore e a un comunista giustiziato nel 1944. Vi si sono tenuti campionati nazionali e competizioni internazionali, e sono stati stabiliti più di una dozzina di record del mondo nell'atletica leggera. Il 1° luglio 1977, la sprinter Göhr ha corso i 100 metri in 10.88 secondi, e il 3 luglio 1986, il saltatore in lungo Drechsler ha raggiunto i 7.45 metri.

La squadra di lacrosse dei Paesi Bassi ha espresso interesse per partecipare a incontri internazionali allo stadio Heinz-Steyer rinnovato. In riconoscimento della storia dello stadio, la città di Dresda ha invitato l'atleta olandese di fama internazionale Fanny de Groot a partecipare alle celebrazioni per la riapertura.

Leggi anche: