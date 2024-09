- "Il sentimento del 1933, siamo d'accordo, non è benefico".

In Sassonia e Turingia, oggi si votano per il parlamento regionale. Alcune figure popolari – alcune delle quali provengono addirittura dalla Germania orientale – stanno sfruttando la loro influenza online per incoraggiare i loro follower a recarsi alle urne.

Clueso si fa sostenitore del voto alle elezioni regionali

Uno di loro è il musicista Clueso, originario di Erfurt. "Ci siamo messi in una posizione difficile nel mio stato natale della Turingia. C'è un'opposizione eccessiva, manca l'unità", ha scritto su Instagram accanto a una foto di sé stesso. "Dovremmo interagire di più, discutere e apprezzare le nostre differenze. Il nostro stato democratico è un traguardo in sé stesso, degno di difesa, e la base per una grande unità", ha scritto Clueso.

Conclude il suo messaggio con una richiesta ai suoi fan. "Uniamoci ancora una volta e non scivolare verso gli estremi. Non voglio svegliarmi in una nazione governata dagli estremisti. Per favore, andate a votare e fate sentire la vostra voce", ha scritto.

Anche Herbert Grönemeyer ha preso una posizione pubblica. Lo scorso sabato sera, ha suonato con la band Silbermond al loro concerto a Dresda. I membri del gruppo, originari di Bautzen (Sassonia), esprimono spesso opinioni politiche. Grönemeyer si è unito a cantante Stefanie Kloß in questo. "Quello che non aiuta, siamo d'accordo su questo, è lo spirito del 1933", ha cantato insieme a Kloß. Nel 1933, i nazionalsocialisti di Adolf Hitler presero il potere.

Nel 2019, Silbermond ha pubblicato la canzone "La mia Est", in cui hanno affrontato i loro sentimenti per la loro terra natale. All'epoca, Stefanie Kloß ha dichiarato in un'intervista a Stern che era scoraggiante leggere titoli negativi sulla sua città natale di Bautzen.

Yvonne Catterfeld è nata in Turingia, a Erfurt. Anche lei utilizza Instagram per esprimere le sue preoccupazioni. Si rivolge a coloro che sono "ugualmente interessati" alle elezioni e alla tendenza che potrebbe manifestarsi nei risultati. "L'AfD non è una soluzione e non fornirà soluzioni per le sfide, ma solo allargherà la divisione nel nostro stato e minaccerà il nostro stato costituzionale e la democrazia", ha scritto, e ha chiesto ai suoi follower: "Avete letto attentamente il programma di partito?". Allo stesso tempo, Catterfeld teme che la politica abbia perso la maggior parte dei votanti in Turingia e Sassonia.

Altre figure influenti in Turingia stanno incoraggiando i loro follower a votare. La cantante Nena di Erfurt sottolinea l'importanza della partecipazione democratica, dicendo: "Il tuo voto è la tua voce nell'Altro, permettendoti di plasmare il futuro del nostro stato". Allo stesso modo, l'attrice Jeanette Hain, nata in Turingia, esorta i suoi fan a esercitare il loro diritto di voto, ricordando loro che "in una democrazia, è nostra responsabilità partecipare alle elezioni e plasmare la direzione della nostra società".

Leggi anche: