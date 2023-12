Il Senegal raggiunge gli ottavi di finale: Mane segna ma si infortuna alla testa

Mane ha tirato a casa da un calcio piazzato dopo 62 minuti, ma si era già fatto male in un brutto scontro di testa con il portiere di Capo Verde Vozinha, che è stato espulso per l'incidente.

L'attaccante del Liverpool Mane ha lasciato il campo poco dopo per un mal di testa e potrebbe essere in dubbio per il quarto di finale di domenica a Limbe.

Il sostituto Bamba Dieng ha segnato il secondo gol in pieno tempo di recupero contro una squadra capoverdiana coraggiosa, che ha subito anche l'espulsione di Patrick Andrade dopo 20 minuti.

"È stata una partita difficile perché Capo Verde era molto organizzato", ha dichiarato il capitano del Senegal Kalidou Koulibaly. "È stato ancora più difficile dopo il primo cartellino rosso, perché hanno corso un po' ovunque, ma possiamo essere contenti di aver fatto il nostro lavoro".

I prossimi avversari del Senegal saranno il Mali o la Guinea Equatoriale, che giocheranno mercoledì.

ANDRADE RESPINTO

Mane ha colpito il legno nei minuti iniziali, ma si è rivelata una falsa alba: il Senegal ha faticato per tutto il primo tempo, come ha fatto nella fase a gironi, dove ha chiuso in testa alla classifica nonostante abbia segnato una sola volta.

Il loro compito è stato facilitato dall'espulsione di Andrade per un fallo su Pape Gueye, che ha proseguito una serie di punizioni simili per tackle pericolosi nel torneo.

Capo Verde è rimasto in 10 uomini per gli ultimi 70 minuti, ma si è ridotto a nove quando Vozinha è stato espulso.

Uscito per contendere un pallone lungo a Mane, i due si sono scontrati con la testa. Vozinha ha riportato una forte commozione cerebrale e ha barcollato in campo per diversi minuti prima di essere convinto a uscire dai compagni di squadra.

Nel frattempo, all'arbitro è stato chiesto di esaminare l'incidente con il VAR e ha stabilito che Vozinha è stato avventato nella sua sfida con Mane, che ha riportato una tumefazione allo zigomo. La decisione è sembrata severa per gli isolani, che hanno subito il gol.

Un corner è stato respinto a metà da Mane, che ha colpito la palla in rete dalla parte inferiore della traversa.

Quasi subito dopo, però, Mane è apparso a disagio e si è seduto prima di uscire per essere sostituito.

Il sostituto Dieng ha segnato il suo primo gol internazionale in contropiede nel tempo supplementare, mentre Capo Verde ha gettato al vento la prudenza nel tentativo di forzare un improbabile pareggio.

Fonte: edition.cnn.com