- Il senatore sostiene il rinnovamento della ferrovia Amburgo-Berlino.

Il capo dei trasporti di Amburgo, Anjes Tjarks, è felice che la linea ferroviaria Amburgo-Berlino stia ricevendo un restyling. "Per anni, la rete ferroviaria tedesca ha funzionato seguendo il principio dell'uso e getta. In molte parti, la rete principale è in grave bisogno di riparazioni", ha dichiarato un portavoce dell'autorità per la transizione dei trasporti e della mobilità lunedì. È giusto e necessario che il governo federale stia investendo denaro nella modernizzazione della rete ferroviaria. Il governo federale sta contribuendo con 2,2 miliardi di euro solo per il viaggio a Berlino. "In generale, sosteniamo i miglioramenti dell'infrastruttura, sebbene sappiamo che causerà disagi per i pendolari", ha aggiunto la dichiarazione. Deutsche Bahn ha un piano per istituire traffico di autobus sostitutivi e deviazioni per minimizzare le interruzioni il più possibile.

Minori treni e tempi di viaggio più lunghi

La riqualificazione della linea ferroviaria tra Amburgo e Berlino è iniziata nel fine settimana. I pendolari del traffico a lunga e breve distanza devono prepararsi a una significativa riduzione dei servizi ferroviari fino al 14 dicembre. Nel traffico a lunga distanza, solo due delle solite quattro linee saranno operative. Gli altri treni saranno deviati attraverso Stendal (Sassonia-Anhalt), aggiungendo 45 minuti al tempo di viaggio e circolando solo una volta all'ora invece di due. Nel traffico regionale tra Amburgo e Schwerin, sono in servizio autobus sostitutivi.

Il politico verde rimarrà fedele alla sua politica priva di auto?

L'autorità non ha commentato su come il senatore si sposterà a Berlino nei prossimi mesi a causa dei lavori di riqualificazione della linea ferroviaria. Lo scorso fine settimana, il Senato ha confermato che Tjarks non utilizza un'auto di servizio. "Invece, si affida a un sistema di mobilità mista, inclusi i trasporti pubblici, i treni regionali e a lunga distanza e la bicicletta", è stata la loro risposta a un'inchiesta del gruppo parlamentare AfD.

