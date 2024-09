Il senatore Schumer si sforza di evitare lo shutdown, mentre le azioni successive del presidente Johnson rimangono incerte.

Il senatore Schumer ha annunciato in aula che intraprenderà un primo passo, offrendo al Senato l'opportunità di programmare un voto la prossima settimana per l'estensione del finanziamento del governo, mentre si avvicina la possibilità di uno shutdown alla fine del mese.

Dopo il tentativo fallito della Camera il mercoledì di approvare un piano di finanziamento con una controversa disposizione riguardante il voto dei non cittadini, il rappresentante Johnson non ha ancora rivelato le sue mosse future.

Schumer ha criticato la gestione della questione da parte del repubblicano del Louisiana, definendolo un "fallimento completo" in una conferenza stampa, dopo il fallimento del GOP nel far passare la proposta.

Schumer non ha confermato se ha parlato con Johnson riguardo ai prossimi passi o se sta cercando sollievo per le calamità naturali o ulteriori fondi per il servizio segreto in bilancio. "Non discuterò le trattative in pubblico su questa questione", ha dichiarato.

Il candidato repubblicano alla presidenza Trump ha esortato i repubblicani a far scattare uno shutdown del governo se non riescono a far passare il SAVE Act, la misura sul voto.

Molti democratici si dichiarano a favore di un'estensione a dicembre priva del SAVE Act, che considerano un'opzione improbabile al Senato.

"Gli esponenti repubblicani della Camera sembrano ignari di come gestire effettivamente le operazioni del governo. Di conseguenza, il Senato interverrà", ha dichiarato Schumer in un discorso in aula. "Entrambe le parti dedicheranno i prossimi giorni a cercare la soluzione più fattibile per mantenere le operazioni del governo. Con questo atto, sto dando al Senato la massima flessibilità per evitare uno shutdown".

Dopo il voto fallito alla Camera il mercoledì, Johnson ha dichiarato: "Elaborerò un'altra strategia".

"Ora torniamo al nostro piano, elaboriamo un'altra strategia e troveremo convenzionalmente una soluzione. Ho già discusso con i miei colleghi sulle loro numerose proposte. Abbiamo il tempo per risolvere questa situazione e ci metteremo subito al lavoro. Sono deluso", ha detto ai reporter.

Johnson è sotto pressione mentre gestisce una fragile maggioranza e con Trump che fa pressioni per il SAVE Act, mentre l'ex presidente continua a seminare dubbi sull'integrità delle elezioni in vista di novembre.

"Se i repubblicani non ottengono il SAVE Act e ogni sua parte, non dovrebbero concordare con una risoluzione continuativa in alcun modo", ha dichiarato Trump su Truth Social mercoledì mattina, prima del voto alla Camera.

Riguardo alla richiesta di Trump ai repubblicani del Congresso di far scattare uno shutdown del governo se la proposta di voto non viene approvata insieme alla misura di finanziamento, Schumer è stato interrogato.

"Molti esponenti repubblicani della Camera, come alcuni di voi avete riferito, sono abbastanza intelligenti da riconoscere che se ci fosse uno shutdown, sarebbe uno shutdown repubblicano. Sanno che i democratici si oppongono a uno shutdown. Inoltre, sanno che Donald Trump ha una comprensione limitata dei procedimenti legislativi", ha detto.

"Non ci sarà uno shutdown. Raramente c'è stato uno shutdown - quasi mai", ha affermato il whip del Senato Dick Durbin, un democratico dell'Illinois. "Tuttavia, il fatto che dobbiamo avvicinarci al precipizio così spesso è veramente

