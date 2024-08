- Il senatore Leonhard esprime fiducia nell'idrogeno verde.

Il Ministro dell'Economia di Amburgo, Melanie Leonhard (SPD), continua a sostenere l'utilizzo dell'idrogeno verde, esprimendo questa opinione durante un incontro del North German Hydrogen Real Lab (NRL) ad Amburgo. All'inizio, non c'era un consenso completo quando lei e altri hanno esaltato il potenziale dell'idrogeno verde per la decarbonizzazione industriale, ma questa è ancora la situazione attuale. "Despite the criticism I still see, I'm dead set that this is the right path," ha dichiarato Leonhard.

Il NRL è uno dei 20 progetti nazionali simili incentrati sulla decarbonizzazione. Durata cinque anni, si concluderà nel marzo 2026, con un finanziamento di circa 55 milioni di euro dal Ministero Federale dell'Economia. Il progetto coinvolge Amburgo, Schleswig-Holstein e Mecklenburg-Vorpommern, con l'obiettivo di ridurre 350.000 tonnellate di anidride carbonica. Inoltre, mira a stabilire una capacità elettrolitica regionale di 42 megawatt per la produzione di idrogeno. Attualmente, il consorzio prevede una produzione di circa 40 megawatt.

