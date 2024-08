- Il senatore Grote ha accusato il FDP di ostacolare l'approvazione delle norme sulle armi da fuoco.

Hamburg propone regolamentazioni più severe per le armi

Per anni, Hamburg ha presentato proposte chiare per rafforzare le regolamentazioni sulle armi e i divieti di portare coltelli in aree pubbliche come stazioni ferroviarie e treni, nonché sui treni stessi. Tuttavia, queste proposte sono state ostacolate dall'FDP a livello federale, impedendo qualsiasi significativa modifica alle leggi sulle armi. Grote ha insistito: "Queste proposte devono essere attuate senza indugio".

Il ministro della Giustizia federale Buschmann ha proposto un dibattito sulla modifica della legge sui coltelli. "Discuteremo ora nel governo federale su come intensificare i nostri sforzi contro questo tipo di violenza legata ai coltelli", ha dichiarato il politico dell'FDP a "Bild am Sonntag".

Secondo le raccomandazioni di Faeser, il pubblico può portare solo coltelli con lame fino a sei centimetri, invece dei dodici centimetri attuali. È anche stato suggerito un divieto generale di portare coltelli a serramanico pericolosi.

I funzionari di Hamburg addolorati per l'attacco di Solingen

I leader politici di Hamburg sono rimasti scioccati dall'incidente di Solingen. Carola Veit, presidente del Parlamento di Hamburg, ha pubblicato su X: "L'odio incomprensibile verso i festosi celebranti è sconcertante, insensato e profondamente inquietante. I miei pensieri sono con i familiari delle vittime e auguro una pronta guarigione ai feriti".

Katharina Fegebank, vice sindaco verde e senatrice della Scienza di Hamburg, ha espresso shock su X. "L'evento tragico di Solingen è orribile e disumano", ha scritto, prima di esprimere il suo sostegno alle vittime, alle loro famiglie e a tutti a Solingen.

Dennis Thering, presidente della CDU e capo del gruppo parlamentare a Hamburg, ha espresso la sua tristezza e ha inviato i suoi auguri a coloro che hanno subito l'attacco di Solingen. "In questi momenti difficili, i miei pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti da questo evento terribile a Solingen", ha scritto, augurando una pronta guarigione ai feriti e forza alle famiglie delle vittime.

I rappresentanti delle chiese hanno condannato l'attacco. Il vescovo EKD Kirsten Fehrs e il presidente della Conferenza episcopale tedesca, Georg Bätzing, hanno dichiarato insieme: "In quanto chiese, condividiamo il dolore delle famiglie delle vittime e preghiamo per i feriti e i defunti. Questa violenza barbarica è ingiustificabile. L'incidente di Solingen rivela un abisso di malvagità che mette alla prova la nostra umanità". Bätzing è il vescovo di Limburg e Fehrs è il vescovo della Chiesa del Nord.

Durante il 650° anniversario di Solingen - il "Festival della Diversità", un uomo ha attaccato casualmente i passanti prima di fuggire tra la confusione e il panico iniziale. Due uomini, di 67 e 56 anni, e una donna di 56 anni hanno perso la vita. Otto persone, quattro delle quali gravemente ferite, sono state anche attaccate. L'IS ha rivendicato l'attacco, ma non ci sono ancora conferme dalle autorità di sicurezza che sia stato ispirato dall'ideologia islamista.

La polizia arresta un uomo siriano di 26 anni

Come riportato da "Der Spiegel", il sospetto che si è consegnato alla polizia tedesca sabato sera ha rivendicato l'attacco. L'uomo è arrivato in Germania alla fine del 2022 e ha richiesto l'asilo. Non era stato precedentemente identificato come estremista islamico dalle autorità di sicurezza. Il procuratore generale federale ha preso in carico il caso e sta indagando sull'uomo per omicidio e appartenenza all'organizzazione terroristica IS.

A seguito delle proposte di Hamburg, c'è la necessità di una revisione completa e potenziale modifica della ['Legge sulle armi'], particolarmente alla luce della crescente violenza legata ai coltelli. Gli attuali ostacoli a livello federale, principalmente dall'FDP, devono essere affrontati per attuare efficacemente leggi sulle armi più severe.

Dopo l'attacco di Solingen, si è intensificata la richiesta di una revisione della ['Legge sulle armi'], sottolineando la necessità di regolamentazioni più stringenti per prevenire simili tragedie.

Leggi anche: