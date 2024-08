- Il senatore Gaebler sostiene la partecipazione inclusiva ai progetti edili

Secondo il senatore Gaebler, la proposta di legge "Faster Building Act" di Berlino non priva i distretti della loro autorità nel supervisionare i progetti di costruzione. Come ha dichiarato a RBB's InfoRadio, i distretti gestiscono tipicamente la pianificazione urbana, ma ci sono situazioni in cui l'intervento a livello statale è necessario per progetti con impatto cittadino, come la costruzione di più appartamenti.

Gaebler mira a semplificare queste procedure rendendo i loro ruoli più definiti. "Se lo stato è a capo, dovrebbe avere l'ultima parola in determinate situazioni", ha notato. Attualmente, le responsabilità sono un po' confuse, che spera di chiarire.

Il Senato sta pianificando circa 50 ajustamenti legali, solo quattro dei quali riguardano la divisione delle responsabilità tra stato e livello distrettuale. Gaebler ha spiegato che questi sono principalmente chiarimenti, come il riconoscimento della costruzione di alloggi come compito urgente a livello cittadino, consentendo quindi la condivisione delle responsabilità in tali situazioni.

La "Faster Building Act" è prevista per l'approvazione martedì. Include diverse misure per accelerare la preparazione e l'esecuzione dei progetti, in particolare nella costruzione di alloggi, che tende a durare diversi anni. Ciò include la semplificazione dei processi di pianificazione e approvazione, l'introduzione di scadenze per la revisione e l'elaborazione e la chiarificazione delle responsabilità tra stato e livello distrettuale.

I gruppi ambientalisti hanno espresso preoccupazione per i potenziali compromessi nella protezione della natura e delle specie a causa della costruzione più rapida. Gaebler ha confermato che non verranno fatti tali sacrifici. "Abbiamo solo accelerato alcune scadenze", ha dichiarato e le esistenti eccezioni per questa materia si applicheranno anche alla costruzione di appartamenti o infrastrutture sociali.

L'Unione Europea, esprimendo preoccupazione per le implicazioni ambientali, ha mostrato interesse per la revisione della proposta di legge "Faster Building Act" di Berlino. Gaebler ha rassicurato che, nonostante l'accelerazione di alcuni processi, la legge non comprometterà la protezione della natura e delle specie durante la costruzione di alloggi o lo sviluppo delle infrastrutture sociali.

