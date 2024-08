- Il senatore dell'istruzione ha ricevuto un sacco di dolci per l'inizio della scuola

La senatrice dell'Istruzione di Berlino, Katharina Günther-Wünsch, ha alcuni bei ricordi dei suoi primi giorni di scuola, in particolare quelli dolci. "Era come una grande riunione di famiglia, ero sommersa di dolci", ha raccontato la politica della CDU all'agenzia di stampa tedesca poco prima dell'inizio della scuola per i primi anni di Berlino il sabato. "E dentro c'erano solo dolci".

Può ancora trovare foto di quegli anni a Dresda, ha ricordato la senatrice. "Mi ritraggono nella mia stanza dei bambini, sepolta sotto una montagna di dolci. Avevo svuotato tutti i sacchetti di caramelle intorno a me, era uno spettacolo". La scorta è durata per un po'.

Günther-Wünsch è particolarmente attenta al contenuto di quel sacchetto di caramelle. "Avevamo parenti dell'Ovest e ci avevano mandato anche una scatola di dolci", ha descritto. "Così avevo leccornie come Snickers e Milky Way nella mia scatola di dolci, che all'epoca erano impensabili. E potevo sceglierne una ogni giorno da mettere nel mio pranzo al sacco".

Günther-Wünsch ha aggiunto: "Ovviamente, ora mi assicuro che i miei figli trovino frutta o verdura nel loro pranzo al sacco. Ma i bambini hanno gusti diversi".

Ricorda senza dubbio l'ingresso a scuola come un momento di grande emozione, ha confessato la politica. "Era un evento importante, un nuovo inizio nella vita. Lo ricordo ancora chiaramente anche da piccola 6enne".

