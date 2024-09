- Il Senato trascura le sfide accademiche nelle istituzioni educative

Al Senato, non è stata affrontata la preoccupazione per il fornitore di servizi alimentari responsabile dei pranzi scolastici. Come ha dichiarato la portavoce del Senato Christine Richter, "Non era all'ordine del giorno oggi". Tuttavia, l'Amministrazione Scolastica sta collaborando attivamente con i distretti scolastici e la società di catering per sviluppare una strategia che garantisca operazioni fluide e consegna dei pasti affidabile.

Il Partito Verde e il Partito di Sinistra, tuttavia, esprimono il loro dissenso. Hanno proposto una discussione sull'argomento durante la prima sessione post-estate, intitolata: "Inizio scolastico disorganizzato: mancanza di pasti, studenti affamati, personale insegnante insufficiente".

Il capo della fazione Verde, Sebastian Walter, ha rimproverato la coalizione, affermando: "Il pasticcio dei pasti scolastici dimostra che la coalizione non è in grado di stabilire processi efficaci nella città". Ha anche interrogato il piano del governo per affrontare i problemi, chiedendo: "Il termine era troppo stretto, le quantità erano sottostimate. Domanderemo risposte nella prossima riunione: quali passi intende prendere il governo per affrontare questi problemi?"

Dopo la pausa estiva, diverse scuole di Berlino hanno segnalato problemi con una sola società di catering, che, secondo l'Amministrazione Scolastica, serve circa 100 istituzioni. I problemi andavano dalla consegna ritardata, alla scarsità di forniture e ai pasti serviti a temperature insufficienti.

