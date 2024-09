Piano Finanziario Potenziato per gli anni fiscali 2025-2026 - Il Senato propone un bilancio da record per le questioni di cittadinanza

Il governo della coalizione rosso-verde di Amburgo ha presentato il suo bilancio proposto per i prossimi due anni al consiglio comunale, per un totale senza precedenti di 43,8 miliardi di euro. Secondo il Senatore delle Finanze Andreas Dressel (SPD), il bilancio gemello prevede 10,7 miliardi di euro di spese per il 2025 e una previsione di 11,7 miliardi di euro per il 2026. Si tratta di un aumento degli investimenti a sei miliardi di euro per entrambi gli anni.

In difesa del bilancio gemello, Dressel ha sottolineato: "Questo bilancio garantisce sia la sostenibilità che i servizi essenziali della città in tempi difficili". Il Senato continua a prioritizzare gli investimenti in settori chiave come l'istruzione, la sicurezza, la costruzione di alloggi, l'innovazione e la scienza, la mobilità e la protezione del clima.

I critici dell'opposizione hanno espresso preoccupazioni, tra cui l'aumento del 18% delle spese complessive rispetto al bilancio gemello attuale 2023/2024 e ciò che percepiscono come risparmi eccessivi, che portano a misure di taglio delle spese a livello locale.

Il bilancio sarà ora esaminato dalle commissioni specializzate del consiglio comunale nelle prossime settimane. Le discussioni sul bilancio e la risoluzione successiva sono previste per la settimana prima di Natale, concludendosi con una sessione di tre giorni al plenario.

