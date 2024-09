- Il Senato propone un bilancio da record per le questioni di cittadinanza

Con un strabiliante stima di 44 miliardi di euro, l'amministrazione rossa-verde di Amburgo ha proposto il suo progetto di bilancio per i prossimi due anni al consiglio comunale. Il bilancio prevede spese per 21,4 miliardi di euro nel 2025, come dichiarato dal Senatore delle Finanze Andreas Dressel (SPD). Nel 2026, le spese complessive sono previste in aumento a 22,4 miliardi di euro. Sono previsti investimenti straordinari per un totale di 6 miliardi di euro per entrambi gli anni.

Come ha spiegato Dressel, il nuovo doppio bilancio garantisce la sostenibilità della città e la conservazione dei servizi essenziali anche in circostanze difficili. "Stiamo investendo in settori centrali come l'istruzione, la sicurezza, la costruzione di alloggi, l'innovazione e la ricerca, i trasporti e la protezione dell'ambiente", ha dichiarato.

Il Senatore ha confermato il rispetto di tutti i limiti del debito. "Investire e bilanciare il bilancio non sono attività mutualmente esclusive", ha aggiunto. "Dimostriamo che è possibile conciliare le due cose".

L'opposizione ha espresso preoccupazione per l'aumento del 18%, pari a 6,7 miliardi di euro, delle spese complessive nel doppio bilancio rispetto a quello attuale. "Questa espansione eccessiva è discutibile e insostenibile", ha dichiarato l'analista di bilancio della fazione CDU, Thilo Kleibauer. Ha inoltre evidenziato diversi aspetti problematici nella strategia del Senato. "L'aumento annuale delle spese nascoste oltre i 500 milioni di euro è particolarmente dubbio. Qui il Senatore delle Finanze sta eludendo il controllo finanziario del consiglio comunale attraverso trucchi contabili".

Il portavoce di bilancio della Sinistra, David Stoop, ha accusato il Senato di impoverire artificialmente la città. "Le entrate fiscali vengono sistematicamente sottostimate e poi, senza preavviso, il Senato afferma che non ci sono fondi per il sostegno sociale, l'istruzione o gli investimenti infrastrutturali", ha dichiarato. Stoop ha invitato a utilizzare i fondi disponibili in modo responsabile per obiettivi basati sul bisogno e orientati al futuro, invece di accumularli nelle riserve.

Il leader della fazione AfD, Dirk Nockemann, ha criticato la pianificazione finanziaria del Senato per le priorità sbagliate. Ha descritto come uno scandalo il fatto che Amburgo destini milioni di euro all'accoglienza e ai rifugiati a discapito di altri settori importanti. "Questo bilancio non è a prova di futuro", ha dichiarato.

