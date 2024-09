- Il Senato propone la disponibilità di terreni per la costruzione di circa 222.000 case entro il 2040

Secondo il Senato, Berlino ha bisogno di circa 222.000 nuovi alloggi entro il 2040. Il senatore Christian Gaebler (SPD) per lo Sviluppo Urbano ha dichiarato questo martedì, menzionando che la terra necessaria è disponibile, ma deve essere utilizzata correttamente. Una riserva aggiuntiva di terra per 50.000 unità è essenziale per la sicurezza futura, ma il luogo non è stato ancora determinato. Di conseguenza, la discussione sui potenziali luoghi abitativi in aree come Tempelhof o altri terreni urbani rimane rilevante a medio e lungo termine.

Il Senato ha approvato il Piano di Sviluppo Urbano Alloggi 2040 e il Piano di Sviluppo Urbano Economia 2040, che delineano come bilanciare le esigenze di terra per alloggi, industrie e imprese.

Gaebler ha condiviso la suddivisione degli appartamenti necessari: c'è un deficit attuale di 137.000 unità e ne servono altre 85.000 a causa della crescita demografica. Circa metà di questi appartamenti dovrebbero concentrarsi sul bene pubblico - nelle società pubbliche per l'edilizia, nelle cooperative o in altre forme orientate al sociale, come spiegato dal politico SPD.

Il Piano di Sviluppo Urbano Alloggi ha identificato un totale di 24 nuovi quartieri cittadini. Molti di questi sono in costruzione o in fase di pianificazione. Gaebler ha citato Europacity e Stadtgut Hellersdorf come due progetti quasi completati. Inoltre, sono stati aggiunti altri progetti come Stadteingang West o TXL Nord come nuovi quartieri cittadini.

I piani dettagliati esistono già per il cosiddetto Quartiere Schumacher, che potrebbe potenzialmente ospitare 5.000 residenti. Il Senato ha autorizzato il piano di costruzione per la prima fase con 810 unità, che dovrebbe iniziare più tardi nell'estate del 2026.

Inoltre, il senatore dell'Economia Franziska Giffey (SPD) ha discusso delle esigenze di terra per le industrie e le imprese, che ritiene possano essere coperte: una domanda prevista di 640 ettari entro il 2040 - circa 40 ettari all'anno - si confronta con una possibile 1.240 ettari. Tuttavia, solo circa 330 ettari possono essere utilizzati immediatamente, con solo una parte in proprietà dello stato. "Questo è sufficiente per soddisfare la domanda di terra per circa tre anni." Sono necessari ulteriori potenziali da sfruttare e utilizzare efficacemente.

Giffey ha sottolineato i crescenti affitti commerciali e prezzi del terreno, esprimendo la necessità di terreno accessibile per mantenere le imprese in città e prevenire il loro trasferimento alle aree circostanti, comprese le perdite delle imposte commerciali.

